HSV vor Kracherwoche unter Druck: Formstarker VfB macht den Anfang

Hamburg - Festtage im Volkspark: Innerhalb von nur einer Woche bestreitet der HSV gleich drei Heimspiele in den eigenen vier Wänden. Den Anfang macht die Bundesligapartie gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr).

HSV-Coach Merlin Polzin (35) muss nach fünf sieglosen Spielen in Folge mit seiner Mannschaft mal wieder dreifach punkten. Doch jetzt kommt der VfB. (Archivfoto) © WITTERS

Das Kräftemessen ist dabei durchaus ein Duell der Gegensätze: Während die Hamburger nach vier Pleiten aus den vergangenen fünf Ligaspielen unter Druck sind, holten die Schwaben nach zwei Niederlagen an den ersten drei Spieltagen aus den jüngsten acht Partien bärenstarke 19 Zähler.

Entsprechend lobend fielen die Worte von HSV-Coach Merlin Polzin (35) auf der Pressekonferenz am Freitag aus. Er sprach von einem "Highlight-Spiel" und einem "extrem starken Gegner".

Seine Mannschaft brauche einen "absoluten Top-Tag" und müsse vor allem deutlich anders auftreten als in der Anfangsphase beim FC Augsburg (0:1). "Wir brauchen eine komplette Mannschaftsleistung", verdeutlichte Polzin.

Die Rothosen seien auch gewarnt, "was einzelne Spieler" angehe, unterstrich der 35-Jährige. Im Kopf dürfte er dabei vor allem VfB-Angreifer Deniz Undav (29) gehabt haben, der in nur sieben Einsätzen schon sechsmal traf - zuletzt per Hattrick gegen Borussia Dortmund.