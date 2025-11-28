HSV vor Kracherwoche unter Druck: Formstarker VfB macht den Anfang
Hamburg - Festtage im Volkspark: Innerhalb von nur einer Woche bestreitet der HSV gleich drei Heimspiele in den eigenen vier Wänden. Den Anfang macht die Bundesligapartie gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr).
Das Kräftemessen ist dabei durchaus ein Duell der Gegensätze: Während die Hamburger nach vier Pleiten aus den vergangenen fünf Ligaspielen unter Druck sind, holten die Schwaben nach zwei Niederlagen an den ersten drei Spieltagen aus den jüngsten acht Partien bärenstarke 19 Zähler.
Entsprechend lobend fielen die Worte von HSV-Coach Merlin Polzin (35) auf der Pressekonferenz am Freitag aus. Er sprach von einem "Highlight-Spiel" und einem "extrem starken Gegner".
Seine Mannschaft brauche einen "absoluten Top-Tag" und müsse vor allem deutlich anders auftreten als in der Anfangsphase beim FC Augsburg (0:1). "Wir brauchen eine komplette Mannschaftsleistung", verdeutlichte Polzin.
Die Rothosen seien auch gewarnt, "was einzelne Spieler" angehe, unterstrich der 35-Jährige. Im Kopf dürfte er dabei vor allem VfB-Angreifer Deniz Undav (29) gehabt haben, der in nur sieben Einsätzen schon sechsmal traf - zuletzt per Hattrick gegen Borussia Dortmund.
Jubiläum als Cheftrainer keine große Sache für HSV-Coach Merlin Polzin
Apropos BVB: Das jüngste HSV-Heimspiel gegen Schwarz-Gelb (1:1) vor der vergangenen Länderspielpause soll den Hanseaten als Vorbild für das kommende Duell gegen Stuttgart dienen. "Wir haben gegen Dortmund gesehen, dass es immer Möglichkeiten gibt, gefährlich zu werden", betonte Polzin.
Dass er sich sonst mit der Vergangenheit eher weniger beschäftigt, zeigte der gebürtige Hamburger allerdings durch seine Reaktion, als er auf sein einjähriges Jubiläum als Cheftrainer vor wenigen Tagen angesprochen wurde.
"Natürlich ist das ein Moment, in dem man ein Stück weit zurückblickt, aber vor allem macht es Lust auf das, was alles jetzt noch kommt. Wir haben noch viel vor", bekräftigte er - angefangen mit dem VfB-Spiel am Sonntag.
Titelfoto: WITTERS