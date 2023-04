HSV will Derby-Energie in Magdeburg nutzen: "Schwung mitnehmen"

Tim Walter (47) kann sich über den Erfolg beim Stadtderby freuen, aber gelingt auch der Aufstieg? © Christian Charisius/dpa

"Mir war es wichtig, dass wir am nächsten Tag noch mal zusammenkommen, um diesen Schwung dann mitzunehmen", sagte Trainer Tim Walter (47) zu den Tagen nach dem Erfolg im Stadtduell und vor der Partie beim 1. FC Magdeburg am Samstag (13 Uhr/Sky).

In Anwesenheit der Journalisten und von mehr als 40 Kindern, die anlässlich des Zukunftstags Fragen stellen durften, erzählte Walter, dass seine HSV-Spieler nach dem 4:3 gegen den Stadtrivalen am vergangenen Freitag "weggehen" durften: "Die sind schön ausgelassen in Hamburg unterwegs gewesen und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man nach so einem Spiel Fünfe gerade sein lässt."

Trotz des Erfolgs sei seine Mannschaft, derzeit Tabellendritter, "sehr fokussiert auf das nächste Spiel". Die Hamburger wollen unbedingt Konkurrent 1. FC Heidenheim den zweiten Tabellenrang streitig machen und den direkten Aufstiegsplatz erobern.