HSV-Star Laszlo Benes fällt zur Unzeit aus - und den Rothosen nichts ein

Der HSV musste beim Topspiel gegen Holstein Kiel auf Topscorer Laszlo Benes (26) verzichten. Der Ausfall war den Rothosen anzumerken. (Archivfoto) © Heiko Becker/dpa

Ob das Spiel letztlich anders ausgegangen wäre, wenn der Slowake hätte dabei sein können, kann nur gemutmaßt werden. Fakt ist aber, dass den Rothosen bei der 0:1-Niederlage ohne ihren Topscorer offensiv ziemlich wenig einfiel.

"Wir haben alles versucht und alles reingeworfen, aber nicht so viele Torchancen kreiert", bemängelte Kapitän Sebastian Schonlau (29), während Robert Glatzel (30) betonte: "Wir haben im Moment nicht das Selbstverständnis, dass wir eine Offensivaktion nach der anderen fahren können."

Was den Hanseaten im Spiel gegen die Störche fehlte, war eine Prise Genialität hier, ein Schuss Unvorhergesehenes da - aber in erster Linie war es Torgefahr, für die kein anderer HSV-Spieler in dieser Saison so sehr steht wie Benes.

Mit 13 Toren und zwölf Vorlagen ist er nicht nur Topscorer der Hamburger, sondern auch einer der torgefährlichsten Akteure der gesamten 2. Bundesliga. Immer wieder sucht der Linksfuß den Abschluss, zieht aus fast jeder Lage mal ab.

Gegen Kiel konnte keiner von Benes' Teamkollegen diese Rolle einnehmen. "Wir haben zu wenig Schüsse aufs Tor gebracht", kritisierte Coach Steffen Baumgart (52) entsprechend nach Abpfiff.