HSV-Youngster Fabio Baldé krönt "Top-Woche" mit herausragender Leistung

Hamburg - Diesen Tag wird er nicht so schnell vergessen: Youngster Fabio Baldé (19) zeigte am gestrigen Sonntag beim 5:0-Kantersieg des HSV gegen den SSV Jahn Regensburg eine herausragende Leistung.

"Ich lebe meinen Traum. Es ist immer noch ein bisschen unbeschreiblich. Der Trainer gibt mir Selbstvertrauen und jeder Fußballer weiß: Mit Selbstbewusstsein spielt man am besten", verdeutlichte der Jungstar.

Mit dem Auftritt krönte der Offensivakteur eine "Top-Woche", wie er es selbst formulierte. Erst am vergangenen Dienstag hatte das Talent einen langfristigen Profi-Vertrag beim HSV unterschrieben.

Der außergewöhnliche Auftritt des Flügelflitzers wurde von den Fans im Volksparkstadion entsprechend honoriert: Als der 19-Jährige in der 61. Minute ausgewechselt wurde, wurde er von den Zuschauern mit Standing Ovations verabschiedet.

Ausruhen wolle sich der Senkrechtstarter nun aber keineswegs: "Ich will so viel wie möglich zurückzahlen. Jetzt geht es darum, jede Woche im Training weiter Gas zu geben, um sich die nächsten Einsätze zu verdienen."

Wenn der 19-Jährige so weitermacht, werden in dieser Spielzeit noch so einige Einsätze folgen ...