HSV-Zauberer Jean-Luc Dompé bringt selbst den Gegner zum Schwärmen

Hamburg - Zum Zungeschnalzen: Flügelflitzer Jean-Luc Dompé (29) zeigte beim 2:2 des HSV im Nordderby gegen Hannover 96 einmal mehr, was für ein sensationeller Fußballer er ist.

Ein außergewöhnlicher Fußballer: HSV-Flügelflitzer Jean-Luc Dompé (29) zeigte gegen Hannover 96 erneut, welche Qualitäten er hat. © WITTERS

Der Franzose packte gleich mehrmals Kabinettstückchen aus, ganz nach dem Motto "Hacke, Spitze, eins, zwei, drei". Das tat Mitspieler Adam Karabec (21) zwar auch, bei Dompé kam der Ball anschließend aber auch bei einem Teamkollegen an.

Der Auftritt des 29-Jährigen war aber nicht nur trick-, sondern auch ertragreich: Nachdem er in der ersten Halbzeit bereits das 1:0 von Silvan Hefti (27) vorbereitet hatte, traf er kurz vor Schluss zum 2:2 selbst - und wie!

Nach einem Foul unmittelbar vor der Strafraumkante legte sich der Rechtsfuß die Kugel in der 84. Minute zurecht, lief an und zauberte das Leder traumhaft über die Mauer hinweg in den Winkel.

"Wir wissen ja, dass er einen super Fuß hat. Das hat er super gemacht", schwärmte Hefti nach dem Spiel von seinem genialen Teamkameraden. Selbst Gäste-Coach André Breitenreiter (51) war voll des Lobes, verdeutlichte: "Den kann man nicht besser schießen."