Zaubertor verhindert Pleite! HSV holt einen Punkt gegen Hannover 96

Hamburg - Tabellenführung futsch! Der HSV ist trotz Führung und bärenstarker erster Hälfte im Nordderby gegen Hannover 96 nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Am Ende mussten die Rothosen sogar eine Niederlage abwenden.

Da sowohl Karabec (28.) als auch der auffällige Emir Sahiti (44.) aber weitere gute Chancen für die Gastgeber liegen ließen, ging es trotz hoher Überlegenheit nur mit der knappen Ein-Tore-Führung in die Pause.

Folgerichtig fiel in der 15. Minute der Führungstreffer: Silvan Hefti zog aus halblinker Position einfach mal ab und ließ 96-Keeper Ron-Robert Zieler mit einem platzierten Schuss ins lange Eck keine Chance - 1:0!

In der zweiten Halbzeit lieferten sich die Rothosen und die Niedersachsen ein Duell auf Augenhöhe, an dessen Ende es keinen Sieger gab. © WITTERS

Und das sollte sich kurz nach Wiederbeginn rächen, als Hannovers Nicolo Tresoldi plötzlich vor dem HSV-Tor auftauchte. Mit dem ersten Abschluss scheiterte der Stürmer noch, doch William Mikelbrencis legte ihm die Kugel unglücklich noch einmal vor und so konnte Tresoldi zum 1:1 ausgleichen (53.).

Der Gegentreffer schien die Rothosen durchaus zu beeindrucken. Von der Dominanz aus Hälfte eins war nicht mehr viel zu sehen, stattdessen hatten die Gäste die gefährlicheren Szenen auf ihrer Seite.

Entsprechend nicht unverdient war das, was in der 79. Minute passierte: Rabbi Matondo brachte die Niedersachsen mit einer bärenstarken Einzelaktion in Führung - der prall gefüllte Gästeblock tobte!

Nun drohte die erste Niederlage nach zwölf ungeschlagenen Heimspielen in Folge, doch Jean-Luc Dompé hatte etwas dagegen: In der 84. Minute zauberte der Franzose einen Freistoß von der Strafraumkante zum 2:2 in den Winkel. Bei diesem Ergebnis blieb es.