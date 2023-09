HSV zu Gast bei Aufsteiger SV Elversberg: Alle Infos zum Premieren-Duell

Hamburg/Elversberg - Es ist eine Premiere! Zum ersten Mal treffen am Samstag (13 Uhr) der SV Elversberg und der Hamburger SV aufeinander. TAG24 gibt Euch einen Überblick zum Gastspiel der Rothosen an der Kaiserlinde.

Das erste Duell zwischen den beiden Vereinen wird von Referee Patrick Schwengers (28) aus Travemünde geleitet. In dieser Saison griff der 28-Jährige je einmal in der zweiten und dritten Liga zur Pfeife sowie bei der DFB-Pokal-Partie des FC St. Pauli bei Atlas Delmenhorst (5:0).

Der HSV hingegen blieb in allen sechs Pflichtspielen der Saison ungeschlagen. In der Liga gab es vier Siege und ein Unentschieden, im DFB-Pokal gelang ein irrer 4:3-Sieg nach Verlängerung bei Rot-Weiss Essen.

Am fünften Spieltag gelang schließlich der erste Zweitliga-Sieg in der Vereinsgeschichte - ausgerechnet gegen Mitaufsteiger VfL Osnabrück (1:0). In der Länderspielpause testete die Steffen-Elf gegen den französischen Erstligisten RC Strasbourg und schlug sich beim torlosen Remis wacker.

Wie die beiden Vereine treffen am Samstag auch die beiden Trainer Horst Steffen (54, l) und Tim Walter zum ersten Mal aufeinander. © Fotomontage: Uwe Anspach/dpa, Christian Charisius/dpa

Das sagen die Trainer

SVE-Coach Horst Steffen (54) über den HSV: "Sie sind aktuell die beste Mannschaft in der Liga. Die Abläufe sind klar beim HSV, da haben sie schon ein Fundament. Sie haben auch ihren Trainer behalten, was sich ausgewirkt hat, weil die Jungs nichts Neues lernen mussten. Und die Spieler, die neu dazugekommen sind, haben offenbar schnell verinnerlicht, was der Trainer möchte. In allen Spielphasen ist eine klare Struktur zu erkennen, dazu kommt eine starke Einzelqualität – wir wissen, dass wir sehr genau arbeiten müssen, um mitzuhalten und gegebenenfalls auch drei Punkte zu holen."

HSV-Trainer Tim Walter (47) über den SV Elversberg: "Mein Kollege Horst Steffen arbeitet schon viele Jahre in Elversberg und ist sehr erfolgreich, daher hat sich der Club den Aufstieg auch absolut verdient. Ihre Frische tut auch der gesamten Liga gut, zumal sie wirklich guten Fußball spielen. Das sieht man auch daran, dass nur fünf Mannschaften in der ganzen Liga mehr Ballbesitz haben als die Elversberger. Wir werden ihnen also auf keinen Fall den Gefallen tun, sie zu unterschätzen."

Der TAG24-Tipp



Der HSV bleibt auch nach dem Spiel beim SV Elversberg ungeschlagener Tabellenführer und gewinnt an der Kaiserlinde mit 2:1.