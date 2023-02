HSV zu Gast beim SV Darmstadt 98: Alle wichtigen Infos zum Zweitliga-Topspiel

Hamburg/Darmstadt - Erster gegen Zweiter - mehr geht nicht! Am Samstagabend (20.30 Uhr) treffen mit dem SV Darmstadt 98 und dem Hamburger SV die beiden besten Teams der zweiten Liga im Topspiel aufeinander. TAG24 hat alle wichtigen Infos zum Topspiel für Euch zusammengefasst.

Im Hinspiel behielte der SV Darmstadt 98 mit Marvin Mehlem (25, am Ball) die Oberhand über den HSV und Abwehrspieler Sebastian Schonlau (26, 2.v.r.). © Christian Charisius/dpa

Die voraussichtlichen Aufstellungen

SVD: Schuhen - Riedel, C. Zimmermann, Isherwood - Ronstadt, Karic - Schnellhardt, Holland - Marvin Mehlem, Honsak - P. Tietz



HSV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé

Die Bilanz

Die ist aus Hamburger Sicht, wie gegen die meisten aktuellen Zweitligisten, positiv. 19-mal trafen der HSV und die Lilien bislang aufeinander, neun Partien konnten die Norddeutschen gewinnen, die Darmstädter hingegen nur fünf.

Allerdings: In neun Duellen am Böllernfalltor blieben die Rothosen bislang ungeschlagen. Seit dem Abstieg in die zweite Liga siegte der HSV dreimal, eine Begegnung endete unentschieden.

Das letzte Duell

Im Hinspiel ging es hitzig zu. Nach zwei frühen Treffern von Ex-HSV-Kicker Patrick Pfeiffer (4. Minute) und Philipp Tietz (7.) führte Darmstadt schnell mit 2:0. Anschließend flog Klaus Gjasula (58., wiederholtes Foulspiel) bei den Lilien sowie Aaron Opoku (64., Tätlichkeit) beim HSV vom Platz.

Ransford-Yeboah Königsdörffer erzielte in der 87. Minute noch den Anschlusstreffer, um nur zwei Zeigerumdrehungen später nach einer Tätlichkeit ebenfalls die Rote Karte zu sehen. In diesem Zuge sah auch HSV-Sport-Vorstand Jonas Boldt (41) die Ampelkarte und musste den Innenraum verlassen.