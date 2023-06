HSV: Zweitliga-Absteiger Ramos wird erster Neuzugang

Guilherme Ramos (25) von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld soll zum Hamburger SV wechseln. © Axel Heimken/dpa

Da Mario Vuskovic (21) aufgrund seiner Doping-Sperre noch länger fehlt, Winter-Leihe Javi Montero (24) floppte und Jonas David (23) nicht überzeugen konnte, musste ein Neuer her.

Wie der Verein am Donnerstagnachmittag erklärte, kommt Guilherme Ramos (25) ablösefrei von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld in den Volkspark und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2026.

"Die Verantwortlichen des HSV haben mir von Anfang vermittelt, dass sie mich gern in Hamburg haben wollen und haben mir in sehr guten Gesprächen aufgezeigt, welche Rolle ich spielen soll und wie ich der Mannschaft mit meinen Stärken in der Verteidigungsarbeit helfen kann", erklärte der 25-Jährige.

Aufgrund des Abstieges der Ostwestfalen in die Dritte Liga darf der Portugiese den Verein ablösefrei verlassen. 2021 war der in der Jugend von Sporting Lissabon ausgebildete Ramos für 1,2 Millionen Euro nach Bielefeld gewechselt.



Ob Ramos allerdings die erhoffte Stammkraft sein kann? Auch er hatte großen Anteil daran, dass die Arminia mit 62 Gegentoren die zweitschlechteste Abwehr stellte und am Ende der Saison abstieg.