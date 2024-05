Bei diesem Scheck gibt es keine Verlierer: Doppelter Sieg für den HSV beim Stadtderby

"In Partnerschaft mit Channel Aid und der HSV-Stiftung können wir Projekte fördern, die das Leben von Kindern und Jugendlichen nachhaltig verbessern, und das liegt uns allen sehr am Herzen", sagte Alexander Breitkopf, Generalagent der "Signal Iduna Gruppe".

Feierlich übergeben wurde der Scheck in Höhe von 10.000 Euro am Freitag von "Der Hamburger Weg"-Botschaftern, Mitgliedern der "Channel Aid"-Familie und glühenden HSV-Fans DJ Kai Schwarz und Janin Ullmann.

Und Fabian Narkus, Ideengeber von "Channel Aid" und Geschäftsführer von "FABS Projects", ergänzte: "Der Gewinner des Stadtderbys ist also auch zweifellos der Nachwuchs!"

Seit 2015 fördert der "Der Hamburger Weg" mit selbst initiierten Stiftungsprojekten den Nachwuchs in den Bereichen Bildung, Soziales und Sport.

Mit der Spende habe man nun genug Geld, um Projekte wie den "Ferienkick" und "Schulstartpakete" umzusetzen, so Marieke Patyna, Vorstandsmitglied HSV-Stiftung, am Freitag: "So können wir gemeinsam in Hamburg nachhaltig den Nachwuchs fördern!"