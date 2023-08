Jatta-Fackel ins Glück! HSV siegt trotz Unterzahl im Nordderby

Der HSV hat das Nordderby bei Hannover 96 trotz Unterzahl mit 1:0 gewonnen. Guilherme Ramos sah kurz nach der Pause Rot, Bakery Jatta erzielte das goldene Tor.

Von Bastian Küsel

Hannover - Was für ein Tor! Bakery Jatta hat den fast eine komplette Halbzeit in Unterzahl agierenden HSV im Nordderby bei Hannover 96 zum Sieg geschossen. Der Flügelflitzer jagte die Kugel in der 69. Minute mit einem unhaltbaren Flachschuss in die Maschen. Es war der goldene Treffer zum 1:0.

96-Abwehrchef Marcel Halstenberg (2.v.r.) zeigte gegen den HSV immer wieder einen starken Spielaufbau, initiierte mit öffnenden Pässen die ein oder andere Offensivaktion. © Swen Pförtner/dpa In der mit 49.000 Zuschauern ausverkauften Heinz von Heiden Arena, darunter etwa 20.000 (!) Gäste-Fans aus Hamburg, entwickelte sich von Beginn an ein munteres Spiel - in dem die Niedersachsen zunächst den besseren Eindruck machten. Während die Hanseaten ein wenig fahrig und unkonzentriert wirkten, präsentierten sich die Hausherren giftig und dynamisch. Abwehrchef Marcel Halstenberg initiierte mit starken Pässen immer wieder Offensivaktionen. Richtig gefährlich wurde es dabei aber nicht. Erst in der 34. Minute gab es das erste Highlight, allerdings im Strafraum von 96: Ludovit Reis und Robert Glatzel verpassten nur Sekunden nacheinander die Führung für die Hamburger.

Hannover 96 und der HSV lieferten sich ein unterhaltsames, umkämpftes Nordderby. Referee Tobias Reichel (M.) musste ein ums andere Mal zur Karte greifen. © Swen Pförtner/dpa

Aber auch die Hannoveraner sollten vor der Pause noch mal richtig gefährlich werden: Erst lenkte HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes eine Bogenlampe von Nicolo Tresoldi über die Latte (40.), dann parierte er einen Schuss vom gebürtigen Hamburger Derrick Köhn (45.+3).

Hannover 96 gegen den HSV: Ramos sieht Rot, Jatta schießt das goldene Tor

Nach einer Notbremse sah HSV-Innenverteidiger Guilherme Ramos (2.v.r.) von Schiri Reichel (r.) die Rote Karte. Die Hanseaten mussten in Unterzahl weitermachen. © Swen Pförtner/dpa Der zweite Abschnitt begann mit einem Paukenschlag: Guilherme Ramos, bis dahin bärenstark in der Partie, riss Tresoldi nach einem langen Ball als letzter Mann um und sah von Referee Tobias Reichel die Rote Karte (53.) - eine vertretbare Entscheidung! In Überzahl hatten die Niedersachsen anschließend Oberwasser und schnupperten am Führungstreffer: Tresoldi setzte die Kugel nach einer Hereingabe von rechts akrobatisch an die Latte (59). Zehn Minuten später klingelte es schließlich - allerdings auf der anderen Seite! Reis legte an der Sechzehnerkante quer auf Jatta, der fackelte nicht lang und jagte die Kugel flach und unhaltbar zum 1:0 ins lange Eck.

Grenzenlose Freude bei den HSV-Spielern: Soeben hat Bakery Jatta (verdeckt) die Rothosen mit einem sehenswerten Flachschuss in Führung gebracht. © Swen Pförtner/dpa

Anschließend konzentrierten sich die Gäste auf die Defensivarbeit und verteidigten die knappe Führung mit vereinten Kräften. 96 fiel nicht mehr viel ein, sodass der Derbysieg der Hamburger letztlich in trockenen Tüchern war - somit eroberte die Walter-Elf die Tabellenführung zurück.

Die Statistik zum Nordderby zwischen Hannover 96 und dem HSV

4. Spieltag Hannover 96 - Hamburger SV 0:1 (0:0)

Aufstellung 96: Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Dehm, Köhn, Kunze (76. Nielsen), Leopold (71. Ernst), Schaub, Teuchert - Tresoldi

Aufstellung HSV: Heuer Fernandes - van der Brempt, Ramos, Hadzikadunic, Muheim - Meffert, Reis, Königsdörffer (81. Öztunali) - Jatta, Glatzel (90.+5 Nemeth), Dompé (60. Ambrosius) Schiedsrichter: Tobias Reichel (Sindelfingen) Zuschauer: 49.000 Tore: 0:1 Jatta (69.) Gelbe Karten: Leopold (1) / Hadzikadunic (2), Muheim (1), Meffert (2), Jatta (1) Rote Karte: Ramos (1) Beste Spieler: Halstenberg, Köhn, Leopold / Ramos, Meffert, Dompé