Nach Trainer-Trennung: Stellt der HSV heute Nachmittag Steffen Baumgart vor?

Nach der Trennung von Tim Walter am Montag-Vormittag hat in Hamburg die Diskussion um einen Nachfolger begonnen. Wird dieser am Nachmittag vorgestellt?

Von Lukas Schulze

Hamburg - Nach der Trainer-Trennung von Tim Walter (48) am Montagvormittag hat in Hamburg die Diskussion um einen Nachfolger begonnen. Für 14.15 Uhr hat der Klub eine Pressekonferenz angekündigt - wird in dieser direkt ein neuer Trainer vorgestellt? Steffen Baumgart (52) musste vor Weihnachten beim 1. FC Köln seinen Hut nehmen. © Rolf Vennenbernd/dpa Gut 60 Stunden lagen zwischen dem Abpfiff der HSV-Heimpleite gegen Hannover (3:4) und der Pressemitteilung zur Freistellung von Tim Walter. Genug Zeit für die Bosse, verschiedene Zukunftsszenarien zu diskutieren. Die Ära Walter ist Geschichte, so viel ist bekannt. Lange hatten die Verantwortlichen den Glauben daran, mit dem 48-Jährigen im mittlerweile sechsten Anlauf den ersehnten Bundesliga-Aufstieg zu schaffen. Aufgrund "fehlender Überzeugung" und extremer "Leistungsschwankungen" misslang die Mission mit Walter. Doch möglicherweise ist ein neuer Mann in Sicht, der im Team und im nervösen HSV-Umfeld für Aufbruchstimmung sorgen kann! HSV Denkwürdiges Topspiel: HSV ringt Hertha BSC nach Mega-Unterbrechung nieder! Ex-Köln Trainer Steffen Baumgart wird heiß gehandelt! Der 52-Jährige hatte sich laut kicker im Sommer 2021 an der Elbe als Kandidat vorgestellt, damals fiel die Wahl auf Walter. Und heute? Ist der gebürtige Rostocker nach zweieinhalb Jahren beim "Effzeh" arbeitslos und hatte eigentlich eine Schaffenspause angekündigt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll es zwischen Baumgart und dem HSV aber noch keinen Kontakt gegeben haben, wenngleich Sportvorstand Jonas Boldt (42) noch die Telefonnummer Baumgarts besitzen dürfte. Tim Walter ist der fünfte HSV-Coach, der an der Mission Bundesliga-Rückkehr scheitert In illustrer Gesellschaft: Vor Tim Walter (48) hatte sich unter anderem Dieter Hecking (59, Bundesliga-Aufstieg mit Aachen 2006) an der Aufgabe die Finger verbrannt. © Daniel Karmann/dpa Ob Baumgart oder ein anderer: Der Walter-Nachfolger wird eine "Mission Impossible" antreten. Denn seit dem Bundesliga-Abstieg 2018 zerbrachen bereits Christian Titz (52, bis Oktober 2018), Hannes Wolf (42, bis Juni 2019), Dieter Hecking (59, bis Juni 2020) und Daniel Thioune (49, bis Mai 2021) an den schier unlösbaren Aufgaben. Selbst HSV-Legende und Trainer-Urgestein Horst Hrubesch (72) scheiterte 2021 als Feuerwehrmann nach der Entlassung Thiounes. HSV "Fehlende Überzeugung" in Tim Walter: HSV bestätigt Trainer-Trennung Der Vorteil in dieser Saison: Ein Überteam gibt es nicht, selbst Stadtrivale St. Pauli ließ am Samstag in Magdeburg (0:1) Federn, sodass der Klub mit der Raute weiter aussichtsreich im Aufstiegsrennen liegt. Tabelle 2. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 FC St. Pauli 1910 21 38:19 42 2 Holstein Kiel 21 37:28 39 3 Hamburger SV 21 43:31 37 4 SpVgg Greuther Fürth 1903 21 33:26 35 5 Hannover 96 21 41:29 34 6 SC Paderborn 07 21 34:33 34 7 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 21 44:30 32 8 Hertha BSC 21 39:34 29 9 SV 07 Elversberg 21 32:35 29 10 1. FC Nürnberg 21 30:39 29 11 Karlsruher SC 21 38:38 28 12 1. FC Magdeburg 21 33:30 27 13 SV Wehen Wiesbaden 21 25:27 27 14 FC Schalke 04 21 33:42 23 15 Eintracht Braunschweig 21 21:33 23 16 1. FC Kaiserslautern 21 34:43 21 17 FC Hansa Rostock 21 20:34 21 18 VfL Osnabrück 21 18:42 12 Die Tabelle der 2. Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Zweitliga-Meister und steigt in die 1. Bundesliga auf. Letzteres gilt auch für Rang 2. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Rang der Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse.

