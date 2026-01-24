Kabinen-Eklat um HSV-Star! Luka Vuskovic wütet nach Derby gegen St.-Pauli-Fans

Hamburg - Irgendetwas störte ihn! Während es auf dem Platz beim torlosen Gruselderby weitestgehend ruhig geblieben war, kochten nach Abpfiff zumindest bei HSV -Abwehrspieler Luka Vuskovic (18) die Emotionen hoch. Er und sein Trainer fanden deutliche Worte.

HSV-Verteidiger Mario Vuskovic (18, r.) richtete nach Abpfiff die Finger-auf-den-Mund-Geste in Richtung der St.-Pauli-Fans. © WITTERS

Auf dem Platz hatte der 18-jährige Kroate zuvor mal wieder eine tadellose Leistung abgeliefert. In der Defensive war er kaum zu überwinden (86 Prozent Zweikampfquote), offensiv hatte er die beste Chance des HSV per Kopf, scheiterte jedoch an Nikola Vasilj (54. Minute).

"Die Enttäuschung ist da, weil ich glaube, dass wir drei Punkte verdient hätten", erklärte Vuskovic zum Remis. "Wir hatten das Gefühl, dass wir sie hatten - deshalb ist das ganze Team ein bisschen enttäuscht."

Nach der Partie verlor der Verteidiger dagegen kurzzeitig die Fassung und musste zum Teil von seinen Teamkollegen beruhigt werden. Am Sky-Mikrofon sagte er dazu: "Ich weiß nicht, was sich die St.-Pauli-Fans denken, aber ich finde es sehr respektlos, dass sie meinen Bruder und meine Familie beleidigen."

Er spielte damit auf Beleidigungen ein, die sich gegen seinen wegen Dopings gesperrten Bruder Mario (24) gerichtet hatten. Als er schließlich in die Kabine ging, zeigte er in Richtung der braun-weißen Anhänger die Finger-auf-den-Mund-Geste und wollte sie so zum Schweigen bringen.

Er selbst sprach nur noch kurz mit vereinseigenen Medien und stapfte wortlos an den wartenden Journalisten vorbei. Nur wenige Sekunden später, so wollen Zeugen es gesehen haben, soll er gegen eine Wand, worauf das St.-Pauli-Logo zu sehen war gespuckt haben. Karol Mets (32) und FCSP-Co-Trainer Peter Nemeth (53) richteten ein paar deutliche Worte an ihn.