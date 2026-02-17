HSV-Blog: HSV schickt Vuskovic nach fünfter gelber Karte weg
Hamburg - Der HSV schwebt nach dem Sieg gegen Union Berlin auf Wolke sieben. Doch es gab auch einen Wermutstropfen.
Luka Vuskovic sah seine fünfte gelbe Karte und fehlt in Mainz.
In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.
17. Februar, 8.40 Uhr: HSV gönnt Luka Vuskovic eine Pause
Beim Sieg über Union Berlin sah Luka Vuskovic (18) seine fünfte gelbe Karte und fehlt dem HSV damit am Freitag in Mainz. Die Sperre bringt ihm aber ein paar trainingsfreie Tage ein.
"Luka hat nicht nur bei uns jedes Spiel gemacht, sondern war in den Länderspielphasen auch permanent für die Nationalmannschaft unterwegs und hat dabei teilweise für mehrere Teams gespielt", erklärte Trainer Merlin Polzin (35). "Es war uns wichtig, dass er sich die Pause jetzt verdient hat. Zudem haben wir mehr davon, wenn er jetzt mal zwei Tage den Kopf freikriegen kann."
Bereits am Dienstagabend soll Vuskovic zurück nach Hamburg kehren und auch die Reise mit nach Mainz antreten. "Er hat darum gebeten, weil er unbedingt dabei sein will. Das ist mal wieder ein gutes Zeichen."
Wer Vuskovic bei den 05ern ersetzt ist noch unklar. "Daniel Efadli ist diese Position nicht ganz unbekannt, er hat sie schon zu Saisonbeginn gespielt. Auch Warmed Omari, der heute wieder mehr im Training machen konnte und bei dem es für Freitag gut aussieht, wäre eine Option", so Polzin.
14. Februar, 15.12 Uhr: HSV begnadigt Jean-Luc Dompé nach seiner Suff-Fahrt
Drei Wochen nach der Suff-Fahrt darf Jean-Luc Dompé (30) in der Partie gegen den 1. FC Union Berlin zumindest wieder auf der Bank Platz nehmen.
Die Rothosen hatten den Franzosen vorläufig suspendiert, nachdem bei einer Verkehrskontrolle Ende Januar ein Promille-Wert von 1,4 festgestellt wurde. Nachdem er aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde, nahm er sich einen E-Scooter und beging damit gleich noch eine Straftat.
Neben der Suspendierung verhängte der HSV auch noch eine Geldstrafe im sechsstelligen Bereich gegen den Flügelflitzer.
12. Februar, 8.15 Uhr: Albert Grönbaek verletzt sich im Training
Der HSV-Neuzugang hat sich im Training eine Faszienverletzung zugezogen. Albert Gönbaek muss deshalb vorerst kürzertreten.
Das ergaben am Mittwoch (11. Februar) Untersuchungen mittels MRT-Verfahren im Athleticum am Volkspark. Der 24-jährige Offensivspieler wird voraussichtlich wenige Wochen aussetzen müssen.
Erst Ende Januar wechselte der 24-Jährige per Leihe von Stade Rennes zum Hamburger SV.
10. Februar, 10 Uhr: Sambi Lokonga fehlt wenige Wochen
Sambi Lokonga hat sich einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen und wird dem HSV wenige Wochen fehlen. Das teilte der Verein mit.
Die Untersuchungen mittels MRT-Verfahren im Athleticum am Volkspark haben das am Montagnachmittag bestätigt.
9. Februar, 15.40 Uhr: Hat Luka Vuskovic auch im Alltag das Sagen?
Dass er beim HSV angekommen ist, hat Luka Vuskovic (18) bewiesen. Auch in der Hansestadt finde er immer mehr ein Zuhause.
"Es gefällt mir gut. Ich spreche noch kein Deutsch, aber ich lerne es gerade. Die Stadt ist wunderschön, nach Split ist sie meine absolute Lieblingsstadt", sagte der junge Verteidiger dem kroatischen "tportal" über Hamburg. Er wohne zentral und in der Nähe des Stadions. Seine Freunde, Familie und seine Freundin würden oft zu Besuch kommen.
Was ihm aber nicht gefalle: Die Pflichten, die es in einer Wohnung zu tun gibt. "Wenn ich alleine hier bin, muss ich den Haushalt machen, da hat man keine Wahl", so der Profi-Fußballer.
Zu seinem Glück helfe ihm die Familie sowie seine Partnerin aber dabei, wenn diese zu Besuch seien. Offenbar hat der erst 18-Jährige nicht nur im Stadion alles unter Kontrolle.
9. Februar, 13.23 Uhr: Bitter: HSV muss auf Sambi Lokonga verzichten
Im Spiel gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Samstag (0:2) musste Albert Sambi Lokonga in der Pause vom Platz.
Der 26-Jährige zog sich eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zu. Am Montag entscheidet sich, wie lange der HSV-Profi wirklich ausfällt.
In der Kernspintomografie soll die Härte der Verletzung festgestellt werden.
7. Februar, 14 Uhr: Nicolas Capaldo fehlt wegen Gelbsperre
Im Spiel gegen den 1. FC Heidenheim muss der Hamburger SV neben den Alexander Rössing-Lelesiit (19) und Fabio Baldé (20), dieses Mal auch auf Nicolas Capaldo (27) verzichten.
Der Argentinier sah in der Partie gegen den FC Bayern München seine fünfte Gelbe Karte. Somit fehlt den Rothosen ein Mittelfeld-Dauerbrenner. Capaldo absolvierte 17 von 19 möglichen Spielen und stand dabei nur einmal nicht in der Startelf.
Neben ihm ist auch Jean-Luc Dompé (30) nicht am Start. Der Franzose ist aufgrund seiner Trunkenheitsfahrt weiterhin vom Spielbetrieb ausgeschlossen.
7. Februar, 13 Uhr: Daniel Siebert leitet Partie gegen Heidenheim
Schiedsrichter Daniel Siebert (41) aus Berlin leitet die Partie 1. FC Heidenheim gegen den Hamburger SV.
Noch kein Mal in dieser Saison hatte der 41-Jährige bislang die Pfeife gegen Heidenheim oder den HSV in der Hand. Bei der Ansetzung an diesem 21. Spieltag trifft er nun direkt auf beide Mannschaften.
Die letzte Liga-Partie der Rothosen, die der Berliner pfiff, war die Begegnung am 11. November auswärts gegen Braunschweig. In diesem Duell mussten die Hamburger eine 1:3-Niederlage verkraften.
Der erfahrene Unparteiische pfiff insgesamt bereits 19-mal ein Spiel des HSV. Die Statistik spricht alles in allem für die Hansestädter. Zwölf Siege, zwei Remis und nur fünf Niederlagen gab es unter der Leitung von Siebert.
7. Februar, 9.23 Uhr: FC Bayern hätte Vuskoic zum Schnäppchenpreis haben können
Luka Vuskovic (18) ist in aller Munde! Nun wurde bekannt, dass er vor rund zwei Jahren durchaus beim FC Bayern München hätte landen können.
Im Bayern-Podcast "Bayern-Insider" verrieten Christian Falk und Heiko Niedderer, dass der damals 16-Jährige dem Rekordmeister angeboten worden war. "Er wäre für 3 Mio. Euro plus 2 Mio. Euro an Boni zu haben gewesen. Aber damals war schon Real an ihm dran." Die Madrilenen hätten demnach wohl sogar zwölf Millionen Euro geboten.
Am Ende gewann die Tottenham Hotspur das Rennen - für 15 Millionen. Der Grund für die Bayern-Absage: Vuskovic war den Bossen "zu arrogant am Ball, gefällt uns nicht so". Nun ist er um Einiges teurer.
Zudem erfreulich: Vuskovic ist zum dritten Mal in dieser Saison zum "Rookie of the Month" gekürt worden. Nach September und Oktober setzte er sich auch im Januar durch.
6. Februar, 17 Uhr: Blutprobe ausgewertet - So viel Promille hat Jean-Luc Dompé im Blut
Vor knapp zwei Wochen war HSV-Profi Jean-Luc Dompé (30) mit Alkohol am Steuer von der Polizei erwischt worden. Der Verein hatte umgehend reagiert und den Franzosen zu einer Rekordstrafe verdonnert sowie vorübergehend vom Mannschaftstraining suspendiert.
Laut übereinstimmenden Medienberichten liegt mittlerweile auch das offizielle Ergebnis seiner Blutprobe von jener Nacht vor. Demnach soll er mit 1,34 Promille unterwegs gewesen sein, was immer noch für eine "absolute Fahruntüchtigkeit" spricht.
6. Februar, 14.07 Uhr: Miro Muheim bestreitet sein 150. Spiel für den HSV
In Heidenheim wird Linksverteidiger Miro Muheim (27) sein 150. Pflichtspiel mit der Raute auf der Brust bestreiten.
"Das bedeutet mir unglaublich viel! Ich kann mich mit der Stadt, dem Verein und den Fans unglaublich identifizieren. Der HSV ist ein massiver Club und in den vergangenen Jahren auch zu einem Zuhause für mich geworden", sagte der Schweizer in einem Interview mit dem Verein.
Neben ihm haben nur Bakery Jatta (27) mit 225 und Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) mit 176 mehr Spiele für den Hamburger Traditionsverein absolviert.
Ein Bundesliga-Tor blieb dem Abwehrspieler allerdings bislang noch verwehrt. "In meinem 150. HSV-Spiel mein erstes Bundesliga-Tor zu schießen, wäre natürlich überragend und ein Traum."
4. Februar, 15.13 Uhr: HSV holt U17-Nationalspieler von Holstein Kiel
Der HSV hat sich mit Jugend-Nationalspieler Jannes von Diczelski (17) von Holstein Kiel verstärkt. Wie der Verein bekannt gab, wird der 17-Jährige ab sofort für den Nachwuchs der Rothosen auflaufen.
Zahlreiche Bundesligisten waren an dem Angreifer, der in 14 Spielen der U17-Nachwuchsliga neun Tore erzielte, interessiert. Der HSV aber machte das Rennen.
von Diczelski soll vornehmlich in seiner Altersklasse zum Einsatz kommen und sich dort zunächst entwickeln.
4. Februar, 11.33 Uhr: HSV dreimal samstags gefordert
Die Deutsche Fußball-Liga DFL hat dem HSV drei weitere Samstagsspiele gegeben. An diesen Tagen sind die Rothosen an den Spieltagen 25 bis 27 gefordert:
- auswärts beim VfL Wolfsburg am 7. März um 15.30 Uhr
- zuhause gegen den 1. FC Köln am 14. März um 18.30 Uhr
- auswärts bei Borussia Dortmund am 21. März um 18.30 Uhr
2. Februar, 17.52 Uhr: Sportdirektor Costa spricht über Strafe für Dompé
Am Dienstag teilte der HSV mit, Flügelflitzer Jean-Luc Dompé (30) nach dessen Alkoholfahrt zu einer Rekordgeldstrafe verdonnert zu haben. Zudem darf der Franzose weiterhin nicht am Spielbetrieb teilnehmen.
"Uns war wichtig, dass wir in diesem Thema klar sind und Haltung zeigen. Dieses Fehlverhalten ist nicht zu tolerieren. Was ihm am meisten wehtut, ist die Tatsache, dass man ihm das Fußballspielen wegnimmt. Deshalb ist er weiter vom Spielbetrieb suspendiert", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41) in einer Medienrunde.
Der Spieler wisse, "dass er verantwortungslos gehandelt und sich selbst, aber auch dem HSV großen Schaden zugefügt hat", ergänzte der Ex-Profi. Die Zukunft werde nun zeigen, ob und wie schnell Dompé in den Spielbetrieb zurückkehren dürfe.
2. Februar, 11.18 Uhr: Tommi Schmitt und Turid Knaak über Luka Vuskovic
Eine Lobeshymne auf Luka Vuskovic (18) hielten Turid Knaak (35) und Tommi Schmitt (37) in der neuesten Podcastfolge "Copa TS".
"Wie gut ist denn dieser Vuskovic", stieg der Host in das Gespräch mit der ehemaligen Nationalspielerin ein. "Ja. Und der gibt auch seinen Kollegen Anweisungen. Du hast nicht das Gefühl, er ist der junge Spieler", analysierte die Statistik-Expertin, die ihn beim Spiel gegen die Bayern im Volkspark aus der Nähe beobachten konnte.
Die Hamburger Fans sollten sich aus Sicht der beiden aber nicht zu viel Hoffnung machen. Der Leihspieler sei einfach zu gut, für die Situation der Rothosen waren sich beide einig. "Niemals verlieben in einen Leihspieler", so Schmitts lieb gemeinter Appell. "Der wird nicht lange dableiben", scheint sich auch die 35-Jährige sicher.
2. Februar, 18.01 Uhr: HSV muss mehr als eine halbe Million Euro zahlen
Das tut weh: Der HSV muss aufgrund von Pyro-Vergehen seiner Fans mehr als eine halbe Million Euro zahlen. Das entschied das Sportgericht des DFB.
Die Summe in Höhe von insgesamt 503.400 Euro setzt sich demnach aus mehreren einzelnen Strafen für acht Fälle zusammen. 167.500 Euro kann der Verein für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.
Allein für die Vorkommnisse beim Nordderby gegen Werder Bremen am 7. Dezember müssen die Hanseaten 300.000 Euro blechen. Laut DFB wurden während und nach der Partie mindestens 78 Bengalische Feuer, 51 Blinker und fünf Rauchtöpfe gezündet sowie vier Batterien mit mindestens 80 Rauchraketen abgefeuert.
31. Januar, 22.55 Uhr: Jean-Luc Dompé darf auf Rückkehr hoffen
Das klingt nicht nach einer endgültigen Trennung: Der aktuell suspendierte Jean-Luc Dompé (30) darf nach seiner Alkoholfahrt wohl auf eine Rückkehr in den Kreis der HSV-Mannschaft hoffen.
Vorstand Eric Huwer (42) sagte nach dem Remis gegen Bayern: "Wir wissen, was wir an Jean-Luc haben." Und: "Die Tür bleibt auf. Und wir schauen uns jetzt an, wie der Spieler sich verhält."
Gleichzeitig betonte der Klub-Boss: "Aus Fehlern muss man lernen, und deswegen haben wir es genau so formuliert in aller Klarheit. Der Trainer hat es gesagt: Keiner ist größer als der Verein."
31. Januar, 21.55 Uhr: Nicolai Remberg spricht über Unterhaltung mit Kimmich
Eine strittige Szene: In der 34. Minute des Heimspiels gegen Bayern ging der HSV mit 1:0 in Führung, Fábio Vieira (25) verwandelte einen Foulelfmeter eiskalt.
Zuvor hatte Joshua Kimmich (30) Hamburgs Nicolai Remberg (25) zu Fall gebracht - es war ein minimaler Kontakt, der selbst in Zeitlupe auf den TV-Bildern kaum zu ernennen war.
In der Mixed Zone erklärte Remberg nach Abpfiff: "Es war kein böses Foul, aber das muss ich trotzdem annehmen, finde ich."
Interessant: Der HSV-Profi verriet, dass Kimmich ihm gegenüber gesagt habe, dass er es auf der anderen Seite genauso gemacht hätte und dass es letztlich auch ein Foul gewesen sei.
31. Januar, 15.47 Uhr: Option bei Omari wohl gezogen, Kabar vor Medizincheck
Bindet der HSV einen Abwehrspieler langfristig. Laut der französischen Zeitung "Le Télégramme" sollen die Rothosen die Kaufoption für Warmed Omari (25) in Höhe von 2,2 Millionen Euro gezogen haben.
Der Verteidiger war zu Saisonbeginn fester Bestandteil der Stammelf gewesen, hatte sich dann jedoch schwer verletzt. Am Samstag wird er gegen die Bayern erstmals wieder im Kader stehen.
Darüber hinaus soll ein anderer Abwehrspieler kurz vor dem Wechsel zum HSV stehen: Youngster Almugera Kabar (19) soll entweder am Samstag oder Sonntag seinen Medizincheck absolvieren und dann auf Leihbasis bis Saisonende vom BVB kommen.
31. Januar, 15.08 Uhr: Harm Osmers hat im Nord-Süd-Klassiker das Sagen
Er hat am Abend das letzte Wort: Schiedsrichter Harm Osmers (41) pfeift den Nord-Süd-Klassiker zwischen dem HSV und dem FC Bayern.
Die Hanseaten bestritten bisher elf Pflichtspiele mit dem 41-Jährigen an der Pfeife. Die Bilanz ist ausgeglichen: fünf Siege, ein Remis, fünf Niederlagen.
Der FCB wiederum absolvierten bis dato 20 Partien unter Osmers Leitung und holten dabei 13 Erfolge, zwei Unentschieden und fünf Pleiten.
31. Januar, 14.34 Uhr: Miro Muheim laut Remberg größter Trashtalker
Interessant, interessant: HSV-Profi Nicolai Remberg (25) - selbst kein Kind von Traurigkeit - hat im Interview mit dem "Kicker" unter anderem verraten, wer im Team seiner Meinung nach der größte Trashtalker sei.
"Miro Muheim", schoss es aus dem 25-Jährigen heraus, ehe er seine Wahl mit einer kleinen Anekdote untermauerte. Als er vor zwei Jahren mit Holstein Kiel im Volkspark zu Gast gewesen sei, sei Muheim sein Gegenspieler gewesen. "Wir haben uns durchgehend im Spiel beleidigt", schmunzelte "Rambo".
Auch heutzutage habe sich daran nicht viel geändert, ergänzte Remberg - nur dass sich Muheim inzwischen nicht mehr mit ihm in die Haare kriege.
30. Januar, 14.06 Uhr: FC Middlesbrough zeigt Interesse an Königsdörffer
Das Personalkarussell beim HSV dreht sich immer weiter, zahlreiche Spieler stehen vor dem Absprung. Die britische Tageszeitung "Northern Echo" bringt nun einen Profi ins Spiel, mit dem bislang nicht zu rechnen war: Ransford Königsdörffer (24).
Laut dem Bericht soll der englische Zweitligist FC Middlesbrough Interesse am Offensivspieler des HSV haben, stößt aber auf Gegenwehr. Denn der Bundesligist blockt noch ab. Middlesbrough will wohl aber nicht aufgeben und verfolgt die Zeit bis Montag intensiv.
Bislang kam der Angreifer in jedem Spiel zum Einsatz, sein Vertrag läuft nach der Saison aber aus. Bereits im vergangenen Sommer stand er vor einem Wechsel zum OSC Lille, der in letzter Sekunde aber abgesagt worden war.
29. Januar, 20.40 Uhr: Silvan Hefti verlässt den HSV und geht in die MLS
Dieser Abgang hatte sich abgezeichnet: Silvan Hefti (28) verlässt den HSV und wechselt zu D.C. United in die US-amerikanische MLS. Das gaben die Hanseaten am Donnerstagabend bekannt.
Der Schweizer war im Sommer 2024 in den Volkspark gewechselt und hatte in der vergangenen Saison 20 Pflichtspiele für die Rothosen bestritten. In dieser Saison spielte er keine Rolle mehr, sodass kein Einsatz in der Bundesliga mehr dazu kam.
"Auch wenn es vergleichsweise eine recht kurze Zeit für mich beim HSV war, werde ich die anderthalb Jahre in positiver Erinnerung behalten. Vor allem den Aufstieg in der vergangenen Saison werde ich nicht vergessen. Das waren ganz besondere Momente, für die ich sehr dankbar bin", erklärte Hefti.
29. Januar, 18.55 Uhr: Mikelbrencis vor Wechsel nach Griechenland?
Flüchtet er aus Hamburg? William Mikelbrencis (21) spielt in dieser Saison nur eine untergeordnete Rolle beim HSV. Der Franzose stand in dieser Saison erst sechsmal in der Startelf, in diesem Kalenderjahr kam er noch gar nicht zum Einsatz.
Wie der "L'Equipe"-Journalist Loïc Tanzi berichtet, soll PAOK Saloniki nun Interesse an dem Abwehrspieler angemeldet haben und eine Verpflichtung vorantreiben. Die Rothosen seien demnach ebenfalls nicht abgeneigt.
Mikelbrencis' Vertrag läuft noch bis Sommer, für die Hanseaten wäre es also jetzt die letzte Möglichkeit, noch eine Ablöse zu kassieren.
29. Januar, 15.33 Uhr: Polzin bestätigt geplante Verpflichtung von Gronbaek
HSV-Coach Merlin Polzin (35) hat sich auf der Pressekonferenz am Donnerstag vielsagend zu einer möglichen Verpflichtung von Albert Grönbaek (24) von Stade Rennes (aktuell ausgeliehen an den CFC Genua) geäußert.
"Ich freue mich, ihn intensiver kennenzulernen. Ich bin optimistisch, dass wir eine gute Einigung hinbekommen und wir die Offensive noch einmal sehr variabel besetzen können", betonte der 35-Jährige.
Der dänische Offensivakteur war zuvor bereits in Hamburg gesichtet worden, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. "Bevor nicht alles fix ist, müssen wir uns da, glaube ich, noch zurückhalten", verdeutlichte Polzin - wohlwissend, dass der Transfer zeitnah verkündet werden dürfte.
28. Januar, 21.21 Uhr: Jean-Luc Dompé betrunken am Steuer erwischt?
Nach dem Eklat um Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63) produziert der HSV weiter Schlagzeilen. Dieses Mal im Fokus: Flügelflitzer Jean-Luc Dompé (30).
Wie BILD berichtet, soll der Franzose am vergangenen Sonntag in der Hamburger Innenstadt betrunken am Steuer seines Autos erwischt worden sein.
Ein Alkoholtest habe demnach einen Wert von 1,4 Promille ergeben. Dompé sei daraufhin von den Polizisten in einem Streifenwagen zu einer Wache gebracht worden, wo ihm Blut entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt worden sei.
Der HSV soll über den Vorfall informiert worden sein. Eine TAG24-Anfrage blieb vom Verein bislang unbeantwortet.
28. Januar, 15.44 Uhr: Wolff-Christoph Fuss fiebert HSV gegen FCB entgegen
Wenn am Samstagabend der HSV und der FC Bayern aufeinandertreffen, wird auch Topspiel-Kommentator Wolff-Christoph Fuss live im Volkspark mit dabei sein. Im Interview mit HSV.de hat der 49-Jährige verdeutlicht, wie sehr er sich auf die Partie freut.
"Das gesamte Team (...) hat total Bock darauf, mal wieder ein Topspiel aus Hamburg zu senden und zeigen zu können, was den Volkspark ausmacht. Deshalb wird es – ergebnisunabhängig – einfach großartig", erklärte der gebürtige Hesse.
Er rechne mit "ekstatischen Fans und einer großartigen Atmosphäre", unterstrich Fuss. Er ergänzte: "Ich glaube auch, dass sich die Bayern-Fans darauf freuen, mal wieder nach Hamburg in den Volkspark zu kommen. Das sind Top-Voraussetzungen für einen sehr emotionalen Fußballabend."
27. Januar, 18.50 Uhr: Downs und Balde fehlen, Glatzel nur kurz auf dem Platz
Für ein Trio wird es mit Blick auf die Partie am Samstag gegen Bayern München eng. Wie schon am Montag verpassten Damion Downs (21, Wadenverhärtung) und Fabio Balde (20/Sehnenreizung im Oberschenkel) die Trainingseinheit am Dienstag.
Robert Glatzel (32) hingegen machte nach seiner Erkältung bei der Erwärmung mit, verließ dann aber den Platz.
27. Januar, 16.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv zeigt Interesse an Emir Sahiti
Beim HSV hat Emir Sahiti (27) keine Zukunft mehr, er soll den Verein noch im Winter verlassen. Die Interessenten stehen allerdings nicht gerade Schlange.
Wie RTL/NTV und sport.de berichten, hat nun aber der israelische Meister Maccabi Tel Aviv die Angel nach dem Offensivspieler ausgeworfen. Einziges Problem: Trainer Zarko Lazetic (43) wurde gefeuert, wodurch die Verpflichtung wieder uninteressant werden könnte.
Tel Aviv liegt in der Liga zehn Punkte hinter Spitzenreiter Beitar Jerusalem, in der Europa League holte der Verein nur einen Zähler und ist Letzter.
27. Januar, 14.33 Uhr: HSV offenbar vor Transfer von Albert Grønbaek
Am Montag berichtete der italienische Transfer-Experte Nicolò Schira von einem möglichen Transfer des Dänen Albert Grønbaek.
Der 24-Jährige agiert meist im offensiven Mittelfeld, kann aber ebenso auf Linksaußen spielen. Aktuell läuft Grønbaek für den CFC Genua auf. Er stand zudem bereits acht Mal für die dänische Nationalmannschaft auf dem Platz.
26. Januar, 18.38 Uhr: Polzin ist heiß auf den Nord-Süd-Klassiker
Nach der Nullnummer im Stadtderby am vergangenen Freitag sind die Rothosen am Montag in die Vorbereitung auf den Nord-Süd-Klassiker gestartet.
"Die Vorfreunde, sich gegen die Bayern messen zu können, ist unfassbar hoch", wird Trainer Merlin Polzin (35) auf der Website des Vereins zitiert.
Der Respekt vor dem Duell gegen den FC Bayern München ist aber offenbar ebenso groß. "In acht von zehn Fällen dürfte es gegen sie wahrscheinlich so laufen wie im Hinspiel. Wir wollen uns darauf vorbereiten, dass neunte oder zehnte Spiel zu sein. Wir wollen alles aus uns rausholen und ob das am Ende reicht, werden wir am Sonnabend sehen", so der 35-Jährige.
Am 3. Spieltag unterlagen die Hamburger mit 0:5 in München.
Bei der Einheit am Montag fehlten Robert Glatzel (krank), Damian Downs (Wade) und Fabio Balde (Oberschenkel) angeschlagen. Silvan Hefti wurde unterdessen für Gespräche bezüglich seiner Zukunft vom Training freigestellt.
26. Januar, 11.56 Uhr: Immanuel Pherai vor Wechsel zum 1. FC Nürnberg?
Immanuel Pherai (24) sieht beim HSV keine Zukunft mehr und will den Verein verlassen. Schließlich steht für ihn auch die Teilnahme an den WM-Play-offs mit Suriname im März auf dem Spiel.
Nach der schweren Verletzung von Alexander Rössing-Lelesiit (19) haben die Verantwortlichen zunächst ein Wechselverbot verhängt, dennoch befasst sich Pherai mit einem anderen Verein.
Laut Bild soll Zweitligist Nürnberg um Weltmeister Miro Klose (47) Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Wahrscheinlich ist wohl eine Leihe mit Kaufoption.
Pherai kam in dieser Saison nur zu fünf Kurzeinsätzen und stand oftmals gar nicht im Kader. Dennoch will der HSV erst einen Ersatz für Rössing-Lelesiit, um Pherai abgeben zu können.
25. Januar, 16.34 Uhr: Rössing-Lelesiit erleidet Syndesmosebandriss im Derby
Ist das bitter: Wie der HSV am Sonntag mitteilte, hat sich Alexander Rössing-Lelesiit (19) im Stadtderby gegen St. Pauli einen Syndesmosebandriss zugezogen. Dem jungen Norweger droht deshalb das Saison-Aus.
Am Montag sollen weitere Untersuchungen zeigen, ob eine Operation erforderlich ist. So oder so wird der Offensivakteur den Rothosen mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen.
Der 19-Jährige war bereits in der siebten Minute des Duells rüde von Adam Dzwigala (30) gefoult worden. Nach kurzer Behandlung hatte er noch kurz weitergespielt, war dann jedoch ausgewechselt worden.
25. Januar, 14.33 Uhr: Silvan Hefti offenbar vor Wechsel in die MLS
Er spielt keine Rolle mehr: Silvan Hefti (28) erlebt eine Saison zum Vergessen. Der Schweizer stand noch keine einzige Minute für den HSV auf dem Platz, kam lediglich in der Regionalliga-Mannschaft einmal zum Einsatz.
Offenbar wollen beide Seiten nun die Reißleine ziehen und die Zusammenarbeit beenden. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der 28-Jährige unmittelbar vor einem Wechsel zu D.C. United in die Major League Soccer (MLS) stehen.
Der Deal soll demnach Anfang der Woche über die Bühne gehen. Der HSV erhalte eine kleine Ablöse, die er wiederum in eine Abfindung für Hefti investieren werden.
24. Januar, 17.12 Uhr: Immanuel Pherai will den HSV offenbar verlassen
Wettbewerbsübergreifend stand Immanuel Pherai (24) in dieser Saison gerade einmal 54 Minuten für den HSV auf dem Platz. Laut der "Hamburger Morgenpost" soll er sich deshalb nun für einen Abschied aus dem Volkspark entschieden haben.
Dem Bericht zufolge habe die Nicht-Nominierung für den Rothosen-Kader beim Stadtderby gegen St. Pauli das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. Der 25-Jährige wolle demnach noch im Winter wechseln.
Sowohl für eine feste Verpflichtung als auch für eine Leihe gebe es einige Interessenten. Das Transferfenster ist allerdings nur noch bis Anfang Februar offen, ein Deal muss deshalb schnell über die Bühne gehen.
24. Januar, 15.46 Uhr: Nicolai Remberg wundert sich über gelbe Karte
Für HSV-Abräumer Nicolai Remberg (24) gibt es nichts Geileres als ein Derby. "Die Fans haben uns angeschrien und bepöbelt. Das ging schon los, als wir aus dem Bus gekommen sind", erklärte er nach der Partei. "Das war richtig geil."
Die Provokation versuchte er in Motivation umzumünzen. "Ich glaube, das ist bei vielen Spielern in unserer Mannschaft auch so. Die Stimmung hier ist schon enorm."
Für Stimmung hatte Remberg auch nach 24 Minuten gesorgt, als er gegen St. Paulis Eric Smith (29) zur Grätsche angesetzt hatte. Schiedsrichter Tobias Welz (48) zeigte ihm dafür die gelbe Karte, ganz zu seinem Unverständnis.
"Das habe ich gar nicht verstanden. Ein besseres Tackling kannst du nicht raushauen", erklärte Remberg. "Ich habe niemals damit gerechnet, dass er das überhaupt pfeift." Wie er sogar erklärte, habe der VAR das Tackling auf eine Rote Karte überprüft, aber das wäre definitiv zu viel des Guten gewesen.
21. Januar, 15.37 Uhr: HSV-Coach spricht offensiv über Sander Tangvik
Noch ist nichts in trockenen Tüchern, die Anzeichen verdichten sich jedoch, dass der HSV unmittelbar vor einer Verpflichtung von Keeper Sander Tangvik (23) steht.
Coach Merlin Polzin (35) erklärte darauf angesprochen auf der Pressekonferenz am Mittwoch recht offensiv: ""Es ist ja klar, dass wir uns auf der Position weiter verbessern beziehungsweise nach dem Abgang von Daniel Peretz (25) breiter aufstellen wollen. Wir tun gut daran, dass aus dem angesprochenen Namen ein HSV-Spieler wird."
Ob es allerdings tatsächlich dazu komme, müsse man "zwei Büros weiter nachfragen", verdeutlichte er und dürfte damit auf Sportdirektor Claus Costa (41) angespielt haben.
21. Januar, 6.36 Uhr: RSC Anderlecht zeigt Interesse an Robert Glatzel
Trainer Merlin Polzin (35) machte deutlich, wie wichtig Robert Glatzel (32) für den HSV sein, vor allem für Freitag. "Bobby kann Derbys" hatte er gesagt und damit auf die Statistik und seine Tore gegen den FC St. Pauli angespielt. Die Frage ist, wie lange Glatzel noch für den HSV stürmen wird.
Wie das Abendblatt berichtet, soll der belgische Spitzenklub RSC Anderlecht sein Interesse hinterlegt haben. Der Angreifer hatte eigentlich bleiben wollen, aber das könnte sich jetzt ändern.
Bislang kam der 32-Jährige, auch durch Verletzungen bedingt, nur auf zehn Einsätze (einmal Startelf) und insgesamt dürftige 126 Minuten. Durch die Verpflichtung von Damian Downs (21) sind die Chancen nicht gerade gestiegen. Es könnte also noch einmal Bewegung in die Personalie kommen.
20. Januar, 14.14 Uhr: Ramos wohl kurz vor Wechsel nach China
Guilherme Ramos (28) stehe unmittelbar vor seinem Abschied von den Rothosen. Wie die BILD berichtet, sei ein Wechsel des Innenverteidigers zum chinesischen Klub Beijing Guoan so gut wie besiegelt.
Das Einzige, was offenbar noch fehlt: der Medizincheck. Doch der wurde offenbar nicht wie üblich bei dem neuen Verein des Spielers getätigt. Wegen der langen Anreise habe Beijing Guoan das Hamburger Medizin-Team beauftragt, das wichtige Check-Up durchzuführen.
Laut Bild-Informationen erhält der HSV noch rund 100.000 Euro Ablöse für den Portugiesen der in 36 Pflichtspielen für die Rothosen auflief.
20. Januar, 10.14 Uhr: HSV bietet Gratis-Tickets für Heimspiele der Frauen an
Starkes Zeichen des HSV: Die Hanseaten beteiligen sich an der Aktion "Ich kann es mir nicht leisten" des Miniatur Wunderlands und stellen für die Februar-Heimspiele der Frauen-Mannschaft ein Kontingent kostenloser Tickets zur Verfügung.
Diejenigen, die sich einen Stadionbesuch finanziell nicht leisten können, bekommen so die Möglichkeit, die Spiele gegen den SC Freiburg (1. Februar, 14 Uhr) und RB Leipzig (8. Februar, 14 Uhr) sowie das Nordderby gegen Werder Bremen (21. Februar, 14 Uhr) trotzdem live miterleben zu können.
Die kostenfreien Tickets können am jeweiligen Spieltag an der Ticketbox des Volksparkstadions abgeholt werden.
20. Januar, 7.13 Uhr: HSV soll an Keeper Sander Tangvik interessiert sein
Ist er der HSV-Keeper der Zukunft? Wie die norwegische Tageszeitung "Adresseavisen" berichtet, sollen die Rothosen an einer Verpflichtung von Sander Tangvik (23) interessiert sein.
Der junge Schlussmann, der bereits zweimal im Kader der A-Nationalmannschaft Norwegens stand, ist Stammtorwart bei Rosenborg Trondheim. In der vergangenen Saison wurde er zum Liga-Spieler des Jahres gewählt.
Tankviks Vertrag bei Rosenborg läuft noch bis Dezember 2027, der Klub soll aber bereits einen Nachfolger für den 23-Jährigen an der Angel haben.
Beim HSV könnte sich der Norweger spätestens zur kommenden Saison einen Kampf mit Daniel Heuer Fernandes (33) um die Nummer eins liefern - sofern dieser seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert.
17. Januar, 19.16 Uhr: Nicolai Remberg äußert sich zum Aus von Stefan Kuntz
Nach dem unglücklichen Remis gegen Gladbach hat sich HSV-Profi Nicolai Remberg (25) in der Mixed Zone zu dem Aus von Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63) und den dazugehörigen Vorwürfen der sexuellen Belästigung geäußert.
"Wir haben da natürlich drüber gesprochen, aber entscheidend ist das, was auf dem Platz passiert. Wir können das Drumherum nicht beeinflussen, das ist dann so. Unsere Aufgabe ist es, hier zu performen", verdeutlichte "Rambo".
Er wisse nicht, was wirklich passiert sei und was nicht, deswegen könne er generell wenig zu der Sache sagen. Klar sei aber, dass das Thema sich nicht auf die Mannschaft übertragen habe. "Es hat uns auf dem Platz nicht beeinflusst", betonte der Mittelfeldspieler.
Teamkollege Miro Muheim (27) zog es vor, sich nicht zu der Thematik zu äußern. "Ehrlich gesagt möchte ich darüber jetzt gar nicht viel reden, ich möchte über das Spiel reden und über Fußball und würde das deshalb nicht kommentieren."
17. Januar, 15.04 Uhr: HSV-Fans mit klarer Botschaft an Stefan Kuntz
Klare Botschaft der HSV-Fans: Sie präsentierten vor dem Spiel gegen Gladbach ein großes Banner mit der Aufschrift: "Ob Block oder Vorstandsflur: Kein Platz für Übergriffe in unserem Verein. Solidarität mit allen betroffenen HSV-Mitarbeiterinnen!"
Die Ansage bezieht sich auf die aktuellen Vorwürfe gegen Ex-Vorstand Stefan Kuntz (63). Dem Europameister von 1996 wird sexuelle Belästigung vorgeworfen.
Nach Bekanntwerden der Anschuldigungen trennte sich der Verein von dem Funktionär, da die Vorwürfe als "glaubhaft" eingestuft wurden.
17. Januar, 11.40 Uhr: HSV hat nicht die beste Erinnerung an Robert Schröder
Der HSV hat nicht die besten Erinnerungen an ihn: Referee Robert Schröder (40) leitet das heutige Spiel gegen Gladbach im Volkspark. Unter seiner Leitung holten die Rothosen bisher zwei Siege und ein Remis sowie drei Niederlagen.
Unter anderem pfiff der 40-Jährige das 1:2 der Hanseaten gegen den SV Darmstadt 98 am 19. August 2022. Damals verteilte er vier (!) Rote Karten, die Hamburger sprachen anschließend von einer Kommunikation "unter der Gürtellinie".
Die Gladbacher bestritten bisher elf Partien unter Schröders Leitung. Die Bilanz: vier Siege, drei Unentschieden, vier Pleiten.
16. Januar, 14.15 Uhr: Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen steigt am 4. März
Das abgesagte Heimspiel des HSV gegen Bayer Leverkusen wird am 4. März nachgeholt, wie die DFL am Freitag bekannt gab. Anpfiff im Volksparkstadion ist um 20.30 Uhr.
Tickets behalten ihre Gültigkeit, wie der Verein bekannt gab, für sonstige Aufwendung werde allerdings keine Haftung übernommen. Allerdings können die Eintrittkarten storniert werden, Fans erhalten dann ihr Geld zurück.
16. Januar, 7.39 Uhr: Anssi Suhonen vor Wechsel nach Dänemark
Nach achteinhalb Jahren beim HSV ist für Anssi Suhonen (24) Schluss. Der finnische Mittelfeldspieler steht laut Bild unmittelbar vor einem Wechsel zum dänischen Erstligisten Odense BK. Am Freitag soll der Medizincheck anstehen.
Der Vertrag des 24-Jährigen wäre im Sommer ausgelaufen, somit erhält der HSV immerhin noch eine Mini-Ablöse, die im fünfstelligen Bereich liegen soll.
Suhonen spielte, auch weil ihn schwere Verletzungen immer wieder stoppten, beim HSV schon länger keine Rolle mehr, war zunächst an Jahn Regensburg ausgeliehen, anschließend nach Schweden zu Östers IF. In Dänemark will er unter der Leitung von Alexander Zorniger (52) seine Karriere wieder vorantreiben.
Zudem trifft der Finne in Odense auf einen alten Bekannten. Seit einem Jahr steht dort auch Fiete Arp (26) unter Vertrag, mit dem er bereits beim HSV in der U17 zusammen gespielt hat (fünf gemeinsame Partien), und der liefert dort richtig ab. In dieser Saison hat die einstige Sturm-Hoffnung in 17 Begegnungen acht Tore erzielt.
15. Januar, 11.40 Uhr: HSV soll an FCH-Keeper Kevin Müller interessiert sein
Verstärkt sich der HSV mit einem Keeper aus der Bundesliga? Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, sollen die Rothosen über eine Verpflichtung von Heidenheims Schlussmann Kevin Müller (34) nachdenken.
Der Routinier sei demnach die erste Wahl für den Fall, dass sich die Hanseaten für einen erfahrenen Torhüter als Nachfolger der abgewanderten Nummer zwei, Daniel Peretz (25), entscheiden würden.
Müller habe bereits grünes Licht für einen Wechsel im Januar bekommen und sei bereit für eine neue Herausforderung. Gespräche zwischen den Vereinen soll es allerdings noch nicht gegeben haben.
14. Januar, 21.04 Uhr: HSV droht nächste witterungsbedingte Absage
Folgt die nächste Absage? Wie der HSV am Mittwochabend mitteilte, steht noch nicht fest, ob das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag stattfinden kann.
Nach der witterungsbedingten Absage der Partie gegen Leverkusen wurde das Stadiondach am Mittwoch von einem Statiker inspiziert, ehe Höhenarbeiter ihre Arbeit aufnahmen.
Am Donnerstag sollen zahlreiche Kräfte im Einsatz sein, um die für die Austragung der Partie notwendigen Maßnahmen durchzuführen - der Ausgang ist allerdings offen.
14. Januar, 14.23 Uhr: HSV spendet vorbereitetes Essen an Hilfseinrichtungen
Der HSV hat nach der Absage des Heimspiels gegen Bayer Leverkusen einen Teil der vorbereiteten Spieltagsverpflegung an Hamburger Hilfseinrichtungen gespendet.
Zahlreiche Speisen waren laut Verein bereits fertig produziert und zubereitet worden, durch die Absage waren diese jedoch ungenutzt. Kurzerhand wurde eine Weitergabe der Lebensmittel organisiert.
Leberkäs-Semmeln, Fischbrötchen und eine große Menge an Backwaren wurden in einen Transporter geladen und an verschiedene Hilfseinrichtungen geliefert. Insgesamt konnten so rund 750 Menschen versorgt werden.
"Als Verein tragen wir eine Verantwortung, die über den Fußball hinausgeht. Gerade in besonderen Situationen wie dieser ist es für uns als HSV selbstverständlich, schnell zu handeln und eine Lösung zu finden", betonte HSV-Vorstand Eric Huwer (42). "Nach der kurzfristigen Spielabsage war für uns klar, verantwortungsbewusst zu handeln und die vorbereiteten Speisen weiterzugeben, um andere Menschen zu unterstützen."
14. Januar, 11.20 Uhr: Hacken-Traumtor von Luka Vuskovic steht zur Wahl als "Tor des Jahres"
Im Nordderby gegen Werder Bremen am 7. Dezember 2025 traf Luka Vuskovic (18) per Hacke zur 2:1-Führung für die Rothosen. Nun steht es offiziell zur Wahl bei der ARD-Sportschau zur Abstimmung für das "Tor des Jahres".
Das teilte der Verein am Mittwoch mit. "Die Wahl ist gestartet und eine Stimme kann an eines der zwölf Top-Treffer für jeden einzelnen Monat vergeben werden. Nie zuvor konnte sich ein HSV-Spieler mit dieser Auszeichnung schmücken", schreibt der Klub.
Ab sofort kann auf der Webseite der Sportschau für eines von zwölf Toren gevotet werden.
13. Januar, 21.13 Uhr: Nach Spielabsage - Sonderzug mit Leverkusen-Fans dreht um
Der Sonderzug mit den Leverkusen-Fans rollte schon auf die Hansestadt zu, da kam die Absage der Partie HSV gegen Bayer 04. Kurzfristig wurde die Bahn in Hamburg-Harburg dann gestoppt.
Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Der Zug sei gegen 18 Uhr für eine kurze Zeit in im Bahnhof in Harburg geparkt worden, um bundespolizeiliche Maßnahmen durchzuführen. Gegen 18.49 Uhr kehrte er um und nahm seine Fahrt zurück nach Leverkusen auf.
Rund 700 Fans waren vor Ort. Die Polizei überwachte die Lage mit 150 Einsatzkräften. Der Aufenthalt der Anhänger im Bahnhof verlief ruhig und störungsfrei, heißt es.
13. Januar, 18.07 Uhr: Sebastian Kehl soll beim HSV auf der Liste stehen
Das wäre ein Ding! BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (45) soll beim HSV eine Option für die Nachfolge von Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63) sein. Das berichtet "Sky"-Reporter Florian Plettenberg.
Demnach würde der Aufsichtsrat der Rothosen den ehemaligen Spieler und jetzigen Funktionär für die aktuell vakante Position in Betracht ziehen.
Kehls Vertrag bei Borussia Dortmund läuft allerdings noch bis Sommer 2027.
13. Januar, 15.42 Uhr: Dieser Schiri pfeift Partie gegen Leverkusen
Der Unparteiische der Partie des 17. Spieltags heißt Robin Braun.
Die Partie gegen Leverkusen ist erst die Neunte, die der 29-Jährige in seiner Karriere als Schiedsrichter in der Bundesliga pfeift.
Trotzdem hatte der HSV unter seiner Leitung bereits das Vergnügen - sogar in aktuellen Spielzeit.
Im November pfiff der Wuppertaler das Auswärtsspiel gegen Augsburg. Trotz der gelb-roten Karten gegen Augsburgs Keven Schlotterbeck (28) verloren die Rothosen die Partie mit 0:1.
13. Januar, 13.21 Uhr: HSV warnt vor Beeinträchtigungen bei Anreise
Achtung: Der HSV warnt mit Blick auf das Spiel gegen Leverkusen vor Beeinträchtigungen bei der Anreise zum Stadion.
Zwar wurde das Stadion von Schnee und Eis befreit, aufgrund der Witterung der vergangenen Tage und des Tauwetters stehen aber kaum Parkplätze zur Verfügung.
Demnach sind alle Parkplätze (Rot, Grau, Grün, etc.) betroffen und aufgrund der Schneeschmelze nicht befahrbar.
Ausschließlich Fahrzeuge mit VIP-Parkschein erhalten eine Zufahrtsberechtigung. Der HSV empfiehlt daher die frühzeitige Anreise mit dem ÖPNV und verweist auf wasserfestes Schuhwerk.
10. Januar, 14.43 Uhr: HSV mit Downs und Jatta in der Startelf in Freiburg
Der Neuzugang darf direkt loslegen: Damion Downs (21) steht beim Auswärtsspiel des HSV in Freiburg direkt in der Startelf. Ebenfalls von Beginn an dabei: Bakery Jatta (27).
So startet der HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Elfadli - Jatta, Lokonga, Remberg, Muheim - Vieira, Downs, Dompé
9. Januar, 18.48 Uhr: HSV-Fans stranden wegen Sturmtief "Elli" in Hannover
Gut gelaunt waren sie mit dem ICE auf dem Weg nach Freiburg zum Auswärtsspiel ihres Lieblingsclubs. Doch plötzlich macht das Schneetreiben den HSV-Fans einen Strich durch die Rechnung. Der Zug strandet bereits in Hannover.
Doch auch Sturmtief "Elli" konnte die gute Laune des Fan-Clubs nicht schmälern, schließlich waren sie gut vorbereitet. "Wir sind gut verpflegt in der Bahn, mit unseren Kästen Bier, die wir mithaben", lachte der Rothosen-Fan im Gespräch mit dem Spiegel.
Und, da das Spiel erst am Samstag (15.30 Uhr/Sky) stattfindet, sterbe die Hoffnung ja bekanntlich zuletzt, doch noch rechtzeitig zum Anpfiff im Europa-Park-Stadion in der Kurve zu stehen.
9. Januar, 16.58 Uhr: HSV soll Interesse an Elversbergs Nicolas Kristof haben
Nach dem vorzeitigen Abschied von Keeper Daniel Peretz (25) ist der HSV auf der Suche nach einer Nummer zwei, die Stammtorwart Daniel Heuer Fernandes (33) unter Druck setzen und gegebenenfalls vertreten kann.
Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, soll Nicolas Kristof (26) von der SV Elversberg in den Fokus der Hanseaten gerückt sein - der gebürtige Heidelberger gehört zu den Top-Keepern der 2. Bundesliga.
Demnach käme für die Verantwortlichen nicht nur eine Leihe bis Saisonende, sondern eine feste Verpflichtung infrage. Die Idee dahinter: Kristof könnte den in die Jahre gekommenen Heuer Fernandes auf lange Strecke als Nummer eins ablösen.
Hendrik Bonmann (31) vom bulgarischen Erstligisten Ludogorets Razgrad soll indes kein Kandidat im Volkspark sein.
8. Januar, 11.40 Uhr: HSV bricht Peretz-Leihe ab
Jetzt ist es amtlich! Der Hamburg SV hat die Leihe von Daniel Peretz (25) vorzeitig beendet. Der Keeper kehrt damit zum FC Bayern München zurück. Von dort aus wird er allerdings direkt weiter an den englischen Zweitligisten FC Southampton verliehen.
Peretz kam beim HSV nicht über die Rolle des Ersatztorhüters hinaus und hatte öffentlich darüber geklagt. Er kam insgesamt nur auf zwei Einsätze im DFB-Pokal.
8. Januar, 9.35 Uhr: Paolo Guerrero kündigt sein Karriereende an
In diesem Jahr ist Schluss! Der ehemalige HSV- und Bayern-Star Paolo Guerrero (42) hat sein Karriereende angekündigt. "2026 ist definitiv mein letztes Jahr als Fußballprofi", erklärte er peruanischen Medien gegenüber. "Ich habe die Entscheidung bereits mit meiner Familie getroffen. Ich hoffe, mein letztes Jahr spielen und meine Karriere gut beenden zu können."
Bis zum des Jahres wird der mittlerweile 42-Jährige aber noch für seinen Heimatverein Alianza Lima auf Torejagd gehen.
Guerrero war 2002 aus seiner Heimat nach Europa zum FC Bayern gewechselt. Dort gelang ihm der Sprung aus der zweiten Mannschaft zu den Profis. Er gewann zweimal die Meisterschaft und den Pokal. 2006 wechselte er zum HSV, wo ihm der Durchbruch gelang. In 183 Spielen gelangen ihm 59 Tore.
Der Star leistete sich neben und auf dem Rasen aber auch den einen oder anderen Skandal. Unvergessen der Flaschenwurf in Richtung eines Fans 2010 oder seine Blutgrätsche an der Eckfahne gegen den damaligen VfB-Keeper Sven Ulreich zwei Jahre später.
6. Januar, 14.12 Uhr: HSV soll Oliver Bierhoff als Vorstand in Betracht ziehen
Wer folgt auf Stefan Kuntz (63)? Nach dem überraschenden Abgang des Sportvorstands sucht der HSV nun nach einem passenden Nachfolger. Einer der möglichen Kandidaten: Oliver Bierhoff (57)!
SPORT BILD berichtet, dass der Europameister von 1996 und ehemalige Manager der Nationalmannschaft bei den Verantwortlichen im Volkspark weit oben auf der Wunschliste stehen soll. Bierhoff hat eine HSV-Vergangenheit, spielte Ende der 80er bei den Rothosen.
Neben dem 57-Jährigen sei auch Fabian Wohlgemuth (46) vom VfB Stuttgart ein Kandidat. Zudem soll sich Ex-HSV-Vorstand Jonas Boldt (43, derzeit vereinslos) eine Rückkehr vorstellen können.
6. Januar, 10 Uhr: Offenbar US-Stürmer Downs verpflichtet
Der Hamburger SV hat sich im Werben um den US-Nationalstürmer Damion Downs (21) offenbar gegen den Nordrivalen Werder Bremen durchgesetzt.
Wie "Bild" zuerst berichtete, befindet sich der 21 Jahre alte Angreifer des FC Southampton bereits in Hamburg, um dort noch an diesem Dienstag den üblichen Medizincheck zu absolvieren. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft bis zum Ende dieser Saison.
Downs war erst vor dieser Saison für rund zehn Millionen Euro vom 1. FC Köln zum Premier-League-Absteiger Southampton gewechselt. Um seine Chancen auf eine WM-Teilnahme mit dem US-Team zu verbessern, zieht es den im unterfränkischen Kreis Schweinfurt geborenen Stürmer aber noch in diesem Winter zurück nach Deutschland.
In der zweiten englischen Liga blieb Downs bislang in elf Spielen ohne Tor. Trotzdem wollte neben dem HSV auch Werder Bremen den 1,92 Meter großen Angreifer verpflichten. Für den 1. FC Köln schoss er in 42 Pflichtspielen 13 Tore.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa