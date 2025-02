Kommentar zum HSV: Der Kapitän hat in der Startelf nichts mehr zu suchen

Hamburg - Das 1:1 beim Tabellenletzten Jahn Regensburg vom gestrigen Sonntag hat gezeigt, dass Kapitän Sebastian Schonlau (30) nichts mehr in der Startelf des HSV zu suchen hat. Coach Merlin Polzin (34) muss handeln, findet TAG24-Redakteur Bastian Küsel .

HSV-Coach Merlin Polzin (34, l.) muss sich von Sebastian Schonlau (30) abwenden und den Kapitän auf die Bank setzen. © WITTERS

Es wäre nicht überraschend gewesen, wenn der Innenverteidiger schon gegen das Schlusslicht auf der Bank hätte Platz nehmen müssen. Stattdessen entschied sich Polzin jedoch dafür, den nach Gelbsperre wieder zur Verfügung stehenden Daniel Elfadli (27) draußen zu lassen.

Eine Entscheidung, die nur sehr schwer nachzuvollziehen ist: Der Neuzugang vom 1. FC Magdeburg gehört zu den absoluten Leistungsträgern in dieser Saison, während Schonlau schon lange nicht mehr der Abwehrchef ist, der er einmal war.

Mehr als deutlich wurde das in der ersten Hälfte am Sonntag: Zunächst hatte der Kapitän seinen Anteil am Gegentor, weil er Eric Hottmann (25) einfach gewähren ließ, anstatt zu versuchen, den Jahn-Profi energisch zu stoppen.

Zudem sorgte er mit haarsträubenden Aktionen immer wieder für Unsicherheit in der eigenen Hintermannschaft: Nach rund 20 Minuten wäre Schonlau beinahe ein katastrophales Eigentor unterlaufen, weil er es unbedingt spielerisch hatte lösen wollen.