Kommentar zum HSV und Davie Selke: Eine Entschuldigung ist angebracht

Davie Selke (30) hat es seinen Kritikern gezeigt. Beim HSV hat sich der Stürmer zu einem Goalgetter und echten Anführer entwickelt. © Marcus Brandt/dpa

Am 12. Juli des vergangenen Jahres, als der Stürmer unmittelbar vor einem Wechsel zu den Rothosen stand, habe ich mich in einem Kommentar in die Reihe der kritischen Stimmen eingereiht und Zweifel an der Sinnhaftigkeit von Selkes Verpflichtung geäußert.

Ich schrieb: "Der HSV könnte Glück haben und mit dem Stürmer das fehlende Puzzlestück für den Aufstieg holen. Dass der von vielen als 'Chancentod' betrachtete Profi komplett floppt, ist aber viel wahrscheinlicher."

Heute, auf den Tag genau zehn Monate später, ist der HSV zurück im deutschen Oberhaus und Selke mit 22 Treffern auf dem besten Weg, sich am letzten Spieltag zum Torschützenkönig der 2. Bundesliga zu krönen.

Der 30-Jährige hat es seinen Kritikern gezeigt. Aus dem einstigen Chancentod, der als Profi nie mehr als zehn Tore in einer Spielzeit erzielt hatte, ist ein echter Goalgetter geworden, der zweifellos die beste Saison seiner Karriere spielt.