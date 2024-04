Macht Robin Himmelmann dem HSV wieder einen Strich durch die Aufstiegsrechnung?

Heiß ist der Routinier auf jeden Fall auf das Duell: "Der Volkspark wird auch am Samstag wieder ausverkauft sein, das ist immer eine gewisse Besonderheit, vor so einer Kulisse spielen zu können", erklärte er gegenüber TAG24.

In diesem sind die Hamburger im heimischen Stadion das klar bessere Team, doch die Partie geht 0:0 aus: Himmelmann zeigt zwischen den Pfosten eine überragende Leistung und lässt die Rothosen verzweifeln . Am Saisonende fehlt dem HSV ein mickriger Punkt zum Aufstieg.

Unter Steffen Baumgart (52) habe sich bei den Hanseaten im Vergleich zu Vorgänger Tim Walter (48) "das ein oder andere geändert", urteilte Himmelmann.

Der Keeper unterstrich: "Der HSV befindet sich in einer Situation, in der er wieder zurück in die Erfolgsspur will. Das wollen wir natürlich verhindern."

Sollte dem FCK das am Samstag gelingen, dürfte auch der 35-Jährige einen Anteil daran haben ...