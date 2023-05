Metallica im Volksparkstadion: Ist danach neuer Rasen nötig?

Sollte der HSV direkt aufsteigen, wird wohl vorerst kein neuer Rasen verlegt, weil weitere Konzerte im Volksparkstadion anstehen. (Symbolbild) © Axel Heimken/dpa

Die Metal-Band spielt am Freitag und Sonntag im Volksparkstadion. Da der HSV am Sonntag in Sandhausen antritt, kommt es zu keiner Terminkollision.

Allerdings hat das Doppelkonzert von Metallica für den Fall, dass die Hamburger in die Relegation müssen, dennoch Auswirkungen.

Denn für diesen Fall würde im Volksparkstadion ein neuer Rasen verlegt, wie ein Klubsprecher am Dienstag sagte.

Das Relegationsrückspiel würde am 5. Juni in Hamburg stattfinden.

Sollte der HSV direkt aufsteigen, wird wohl vorerst kein neuer Rasen verlegt, weil weitere Konzerte im Volksparkstadion anstehen.