Muheim mit Tor des Monats! HSV zeigt Fortuna Düsseldorf die Grenzen auf

Trotzdem gingen die Hausherren mit einer hochverdienten Führung in die Pause, denn in der 40. Minute war Knipser Selke nach einer Ecke am ersten Pfosten zur Stelle und köpfte aus kurzer Distanz zum 2:1 ein.

Adam Karabec sorgte mit einem Ping-Pong-Tor zum 3:1 für die Vorentscheidung im Topspiel. © WITTERS

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern im ausverkauften Volkspark zunächst dasselbe Bild: Wieder spielte nur der HSV, wieder nutzten die Gastgeber aussichtsreiche Chancen nicht.

Das sollte sich wenig später beinahe rächen, doch die Rheinländer vergaben innerhalb von wenigen Minuten ihrerseits plötzlich gleich drei gute Gelegenheiten - ein echter Chancenwucher im Zweitliga-Topspiel!

In der 66. Minute war es aber schließlich so weit: Karabec sorgte durch ein kurioses Ping-Pong-Tor für die Vorentscheidung. Der Abschluss des Tschechen knallte an den Pfosten, von da an den Rücken von Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier und von da ins Tor.

Das 3:1 fiel aus Sicht der Hamburger genau zum richtigen Zeitpunkt, denn danach war der Wille der Gäste gebrochen. In der Nachspielzeit erzielte Hamburgs Youngster Otto Stange sogar noch das 4:1 und machte damit den Heimsieg endgültig perfekt.