Nach HSV-Aus von Stefan Kuntz: Jetzt äußert sich Ex-Sportvorstand selbst zu Vorwürfen

Hamburg - Am Sonntag enthüllte BILD brisante Hintergründe zur überraschenden Entlassung von EX HSV -Sportvorstand Stefan Kuntz (63). Jetzt hat sich der frühere Profi selbst geäußert.

Gegen Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63) kursiert der Vorwurf von sexueller Belästigung. © WITTERS

Der Vorwurf, der hinter den Kulissen kursiert: sexuelle Belästigung. Ein Paukenschlag im deutschen Fußball und eine Nachricht, die die Fans fassungslos zurücklässt.

Am Sonntagabend meldete sich der 63-Jährige auf Instagram mit einem Statement: "Mich erreichen zahlreiche Anfragen wegen der aktuellen Berichterstattung über meine Person. Erst einmal möchte ich sagen, dass mich die Vorwürfe hart treffen."

"Klar ist: Ich weise diese Vorwürfe entschieden zurück!", so Kuntz weiter. Und damit nicht genug. Außerdem schreibt Kuntz: "Im Sinne meiner Familie und aller mir nahestehenden Personen habe ich meine Anwälte (Kanzlei Schertz Bergmann) darum gebeten, gegen diese FALSCHEN Vorwürfe und Vorverurteilungen vorzugehen."