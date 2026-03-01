Stolpert auch RB Leipzig beim HSV? Diese Statistik spricht dafür

Hamburg - Zum Abschluss des 24. Spieltags empfängt der HSV am Sonntagabend (19.30 Uhr) RB Leipzig im Volksparkstadion. Die Rothosen wollen dem nächsten Top-Klub Punkte abluchsen.

Das Hinspiel zwischen dem HSV und RB Leipzig entschieden die Sachsen knapp für sich. Können die Hanseaten am Sonntag zu Hause zurückschlagen? © Jan Woitas/dpa

Auf dem Papier sind die Rollen klar verteilt: Champions-League-Anwärter Leipzig geht naturgemäß als Favorit in die Partie gegen den Aufsteiger - dieser holte jedoch 19 seiner 26 Punkte zu Hause und ist dort seit sieben Bundesliga-Spielen ungeschlagen.

Weder der FC Bayern München (2:2) noch Borussia Dortmund (1:1) konnten im Volkspark gewinnen, der VfB Stuttgart (1:2) ging sogar als Verlierer vom Platz. Den HSV wiederum zeichnete zuletzt eine ganz besondere Stärke im eigenen Wohnzimmer aus.

In vier der vergangenen sieben Heimspiele lagen die Hanseaten zwischenzeitlich zurück, holten aber immer noch Punkte. Ein Beweis für die starke Moral der Elf von Aufstiegstrainer Merlin Polzin (35).

Bei RB wiederum sieht das Ganze genau andersherum aus: In vier der vergangenen sieben Bundesliga-Matches gaben die Sachsen eine Führung aus der Hand, insgesamt bereits siebenmal in dieser Saison.

Ob diese Statistiken am Sonntag erneut eine Rolle spielen werden? Klar scheint: Sollte Leipzig in Führung gehen, dürfte aufseiten des HSV niemand vorschnell in Panik geraten.