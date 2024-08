Ngankam schockt den HSV vom Punkt! Rothosen verlieren "Heimspiel" bei 96

Hannover - Was für eine Kulisse! Mehr als 15.000 (!) Zuschauer begleiteten den HSV zum Nordderby bei Hannover 96 . Helfen sollte das nichts: Die Rothosen verloren ihr "Heimspiel" in der Heinz von Heiden Arena mit 0:1 (0:0) - und Kapitän Sebastian Schonlau mit Gelb-Rot.

Im ersten Abschnitt zwischen Hannover 96 und dem HSV waren Torchancen Mangelware. Auch Davie Selke (l.) konnte bei seinem Startelf-Debüt nicht für Gefahr sorgen. © Swen Pförtner/dpa

Den insgesamt 49.000 Fans im ausverkauften Rund bot sich im ersten Abschnitt ein Duell, in dem sich das Geschehen hauptsächlich zwischen den Sechzehnern abspielte - Torchancen waren absolute Mangelware.

Die Hausherren hatten mehr Ballbesitz, wirkliche Abschlüsse kamen aber nicht dabei heraus. Die Hamburger wiederum setzten auf eine kompakte Defensive und ein schnelles Umschaltspiel.

In der 21. Minute hatten die Gäste dann auch den ersten guten Abschluss: Miro Muheim zwang 96-Keeper Ron-Robert Zieler mit einem Freistoß aus mehr als 25 Metern zu einer Flugeinlage. Zwei Minuten später kullerte ein Schuss von Immanuel Pherai am Pfosten vorbei.

Jubeln durfte Hannover schließlich in der 35. Minute, aber nur kurz: Jannik Rochelt hob die Kugel zur vermeintlichen Führung über Keeper Daniel Heuer Fernandes hinweg in den Kasten, war zuvor jedoch mit dem Arm am Ball gewesen - der Treffer zählte nicht.