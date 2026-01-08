Partie gegen Freiburg: HSV-Coach Polzin lässt Startelf-Debüt von Neuzugang Downs offen

Von Felix Schröder

Hamburg - Der Hamburger SV wird die Partie beim SC Freiburg zum Jahresauftakt in der Fußball-Bundesliga mit Neuzugang Damion Downs (21) im Kader angehen.

Merlin Polzin (35) lässt das Startelf-Debüt von Downs offen. (Archivfoto)  © Marcus Brandt/dpa

Aber Trainer Merlin Polzin (35) ließ vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) offen, ob der vom englischen Zweitligisten FC Southampton ausgeliehene 21-Jährige womöglich gleich in der Startelf steht.

"Er ist auf jeden Fall mit dabei und voller Energie und Power für das Spiel in Freiburg", sagte Polzin über den US-Nationalspieler.

Der Trainer wollte aber noch das Abschlusstraining abwarten, inwiefern er den Neuen einsetzt. "Er ist auf jeden Fall eine Option für mehr Spielzeit", stellte er klar.

Der Profi mit deutscher und US-amerikanischer Staatsbürgerschaft macht laut Polzin "einen extrem aufgeweckten Eindruck" und habe im Training angedeutet, was sich der Club vom Angreifer verspricht. Downs soll dem zuletzt von vielen Verletzungen geplagten HSV-Angriff mit tiefen Läufen, Geschwindigkeit und seiner Strafraumbesetzung helfen.

Downs wurde beim 1. FC Köln ausgebildet und erhielt nach seinem Wechsel im Sommer wenig Spielzeit in Southampton.

Polzin muss auf Spieler verzichten: krankheitsbedingte Ausfälle

Damion Downs (21, hier noch im Trikot des 1. FC Köln) steht als Neuzugang direkt im Kader des Hamburger SV.  © Marius Becker/dpa

Polzin muss beim Tabellenneunten im Südwesten unter anderem auf Fabio Baldé (20) und Rayan Philippe (25) verzichten. Beide Profis fehlen krankheitsbedingt.

Der zuletzt lange verletzte Abwehrspieler Warmed Omari (25) macht Fortschritte im Training, aber ist noch keine Option für das Spiel am Wochenende. Robert Glatzel (32) und Kapitän Yussuf Poulsen (31) fallen auch weiter aus.

Die witterungsbedingten Probleme im Norden machten dem Club bei der Anreise nach Freiburg keine Probleme, wie Polzin sagte. "Wir nehmen die Bedingungen so an, wie sie sind", sagte der Coach.

"Die Jungs sind heiß, wir haben gut trainiert. Egal, was kommt: Wir sind in Freiburg auf warm oder kalt vorbereitet."

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

