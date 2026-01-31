HSV-Coup gegen Bayern! Rothosen ringen dem FCB einen Punkt ab
Hamburg - Wer hätte das gedacht! Der HSV hat sich mit einer starken Leistung ein nicht unverdientes 2:2 gegen den FC Bayern München erkämpft. Der Rekordmeister ließ nach der Pleite gegen den FC Augsburg erneut Zähler liegen.
Die Hausherren erwischten direkt den besseren Start - angepeitscht vom wie immer ekstatischen Volkspark-Publikum legten sie los wie die Feuerwehr. Fábio Vieira (5.) und Luka Vuskovic (6.) vergaben die ersten dicken Chancen.
Die Münchner wiederum brauchten einen Moment, um sich zu akklimatisieren, zeigten sich dann aber auch mit Nachdruck in der Offensive. HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes musste zweimal stark gegen Michael Olise (14.) und Lennart Karl (15.) parieren.
Anschließend ging es im Minutentakt weiter mit Chancen auf beiden Seiten. Erst vergab Nicolas Capaldo eine Riesenchance für Hamburg (24.), dann traf Joshua Kimmich für den FCB die Latte (29.).
In der 34. Minute explodierte dann der Volkspark! Kimmich hatte Nicolai Remberg im Strafraum zu Fall gebracht und Referee Harm Osmers zeigte auf den Punkt. Vieira trat an und verwandelte eiskalt - 1:0.
Allerdings schlug der Rekordmeister noch vor der Pause zurück: Nach einem starken Spielzug landete die Kugel vor den Füßen von Harry Kane, der keine Probleme hatte, aus kurzer Distanz zum Ausgleich einzunetzen. Mit dem 1:1 ging es in die Pause.
HSV gegen den FC Bayern: Diaz schockt Hamburg, aber Vuskovic schlägt zurück
Im zweiten Abschnitt waren nicht einmal 60 Sekunden gespielt, als die Kugel erneut im Netz zappelte. Olise spielte einen traumhaften Steckpass auf den gerade eingewechselten Luis Diaz, der Heuer Fernandes keine Chance ließ - 1:2 (46.).
Der HSV ließ sich davon aber überhaupt nicht beirren und antwortete postwendend: Nach starker Flanke von William Mikelbrencis nickte Luka Vuskovic gegen die Laufrichtung von Manuel Neuer zum 2:2 ein. Der Volkspark tobte erneut (53.).
In der Folge war die Partie völlig offen. Die Bayern hatten mehr vom Spiel und einen weiteren Pfostentreffer (65.), aber auch die Gastgeber schnupperten an der erneuten Führung (75.).
Die Schlussphase brach an und vor allem die Münchner drängten nun auf den Auswärtssieg. Die Rothosen verteidigten das eigene Tor jedoch mit Mann und Maus - und retteten das Remis schließlich über die Zeit!
Statistik zum Bundesliga-Duell zwischen dem HSV und dem FC Bayern
Bundesliga, 20. Spieltag
Hamburger SV - FC Bayern München 2:2 (1:1)
Aufstellung HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Elfadli - Mikelbrencis (72. Omari), Lokonga (84. Pherai), Remberg, Muheim - Jatta (59. Gocholeishvili), Königsdörffer (72. Philippe), Fábio Vieira (84. Glatzel)
Aufstellung FCB: Neuer - Stanisic, Upamecano, M.-J. Kim (65. Tah), Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Karl (46. Diaz), Gnabry (65. Musiala) - Kane
Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)
Zuschauer: 57.000 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Fábio Vieira (34., Elfmeter), 1:1 Kane (42.), 1:2 Diaz (46.), 2:2 Vuskovic (53.)
Gelbe Karten: Heuer Fernandes (3), Gocholeishvili (1), Capaldo (5), Muheim (3), Remberg (7), Lokonga (2) / Kim (1), Kimmich (4), Olise (4), Kane (1)
