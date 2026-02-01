HSV-Profi stichelt gegen die Reklamier-Bayern

Hamburg - Ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf: Beim verdienten Punktgewinn gegen den FC Bayern München (2:2) überraschte der HSV nicht nur ergebnistechnisch, sondern vor allem durch sein mutiges Auftreten.

Zufriedene Gesichter beim HSV nach dem nicht unverdienten Punktgewinn gegen den FC Bayern. Vor allem das Auftreten beeindruckte. © Marcus Brandt/dpa

Dabei ließen sich die Rothosen auch nicht durch den Trubel um den suspendierten Jean-Luc Dompé (30) aus der Ruhe bringen. "Was außenrum passiert, können wir nicht groß beeinflussen. Was wir machen können, ist auf dem Platz zu arbeiten und alles reinzuhauen", erklärte Linksverteidiger Miro Muheim (27).

Das taten die Rothosen - und die robuste Gangart sorgte ein ums andere Mal für Unverständnis bei den Bayern, die sehr oft das Gespräch mit Schiedsrichter Harm Osmers (41) suchten. Sportvorstand Max Eberl (52) warf dem Referee anschließend vor, "etwas überfordert" gewesen zu sein.

Den Hamburgern wiederum war eher das Auftreten der Münchner ein Dorn im Auge gewesen. "Sie haben viel mit dem Schiri diskutiert. Wir hätten da alle Gelb bekommen und sie sind bei jeder Aktion da hingerannt und haben nur reklamiert, das war ein bisschen doll", stichelte Nicolai Remberg (25).

Am Ende des Tages dürfte das dem Mittelfeldmotor und seinen Teamkollegen aber herzlich egal sein - schließlich knöpften sie dem hochfavorisierten Rekordmeister einen Zähler ab, der im Abstiegskampf noch sehr wertvoll werden könnte.