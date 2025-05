Pleite in Fürth! HSV hat die Haare schön, verdaddelt aber die Meisterschaft

Fürth - Hat da jemand zu viel gefeiert? Nach der wilden Aufstiegsparty in der vergangenen Woche musste sich der HSV zum Saison-Abschluss bei Greuther Fürth mit 2:3 geschlagen geben. Damit verdaddelten die Rothosen die Zweitliga-Meisterschaft.

Nach einem langen Einwurf von der linken Seite landete die Kugel am zweiten Pfosten vor seinen Füßen. Der erste Abschluss wurde noch geblockt, doch im zweiten Anlauf knallte Klaus das Leder mit voller Wucht unter die Latte (41.).

In einer chancenarmen ersten Halbzeit, in der das Aufregendste die extravagante, blau-weiße Frisur von HSV-Flügelflitzer Jean-Luc Dompé war, sorgte Felix Klaus aufseiten der Hausherren für das einzige echte Highlight.

Sein dritter Streich: Fürths Felix Klaus (2.v.l.) trifft nach einer Ecke zum zwischenzeitlichen 3:1 fürs Kleeblatt. © Daniel Karmann/dpa

Die zweite Hälfte war aber gerade mal vier Minuten alt, als die Gäste ausglichen: Dompé traf per direktem Freistoß, profitierte dabei allerdings auch von einer löchrigen Mauer und einem dicken Patzer von SGF-Keeper Nahuel Noll (49.).

Turbulent wurde es in der 57. Minute: Erst traf Fürths Noel Futkeu die Latte, dann ließ sich William Mikelbrencis beim Klären zu viel Zeit und traf Branimir Hrgota am Knöchel - Elfmeter! Klaus trat an und versenkte sicher.

Anschließend ging das Tor-Festival weiter: Erst war erneut Klaus zur Stelle, um mit seinem dritten Tor auf 3:1 zu stellen (63.), dann verkürzte Robert Glatzel nach einem Foul von Hrgota an Sebastian Schonlau vom Punkt (67.).

In der Schlussphase versuchten die Rothosen noch einmal alles, hatten aber Pech, dass ein weiterer Elfmeter und ein Tor von Davie Selke jeweils nach Ansicht der TV-Bilder zurückgenommen wurden - es blieb beim 2:3. Durch den Dreier des 1. FC Köln im Parallelspiel war die Meisterschaft damit futsch!