Polizei beim Stadtderby im Großeinsatz: Fans sollen strikt getrennt werden

Wie beim vergangenen Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli im Oktober wird die Polizei auch am Freitag mit einem Großaufgebot im Einsatz sein. (Archivfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Damit sollen Auseinandersetzungen und Ausschreitungen verhindert werden. "Das Fan-Verhältnis - man weiß es aus der Vergangenheit - kann man nicht als freundschaftlich bezeichnen", sagte Polizeisprecher Holger Vehren am Donnerstag.

Die Partie am Freitag (18.30 Uhr) im Volksparkstadion gilt als Hochrisikospiel. Erstmals seit der Corona-Pandemie findet das emotionsgeladene Duell der nur sieben Kilometer entfernten Nachbarn im Volksparkstadion wieder vor 57.000 Zuschauer statt.

"Wir stellen uns darauf mit einem entsprechend großen Kräfteaufgebot ein", sagte Vehren. Die Polizei der Hansestadt bekommt auch Unterstützung aus anderen Bundesländern und der Bundespolizei. Genaue Zahlen konnte er noch nicht nennen.

Der angekündigte Bahnstreik am Freitag von 3 Uhr bis 11 Uhr hat laut Vehren keinen Einfluss auf die Gesamtsituation. Die HSV-Fans werden sich von 15 Uhr an am S-Bahnhof Stellingen treffen.

Ein Großteil der Anhänger des FC St. Pauli kommt auf dem Jungfernstieg zusammen und fährt dann bis Othmarschen. Die Anmarschwege zum Stadion kreuzen sich so nicht.