Polzin, Baumgart & Co.: Diese Trainer haben eine Chance auf den HSV-Job

Hamburg - Wer übernimmt den einstigen Bundesliga-Dino? Nach dem wenig überraschenden Rauswurf von Tim Walter (48) als Trainer des Hamburger SV suchen die Bosse um Sportvorstand Jonas Boldt (42) einen Nachfolger, der den wankenden Riesen zurück in die erste Liga führen soll. Doch wer traut sich diese Herkulesaufgabe, an der schon vier Trainer gescheitert sind, überhaupt zu?

Vorerst übernimmt Merlin Polzin (33, r.) das Ruder beim Hamburger HSV. © Christian Charisius/dpa

Vorerst vertraut der Verein auf ein Trio bestehend aus dem bisherigen Co-Trainer Merlin Polzin (33), Torwart-Trainer Sven Höh (39) sowie Nachwuchsboss Loic Fave (31). Ihnen wird zugetraut, das Ruder dauerhaft zu übernehmen, dennoch läuft im Hintergrund die Suche nach "Mister X".

Als Favorit gilt bei dieser Steffen Baumgart (52), dessen Name schon weit vor Walters Entlassung durch den Volkspark geisterte. Der Ex-Kölner steht auf der Liste der HSV-Bosse ganz oben und könnte sich ein Engagement in der Hansestadt sichern. Einziges Problem: Bislang soll es noch keinen Kontakt gegeben haben.

Ein weiterer Kandidat ist Urs Fischer (57). Union Berlin führte er innerhalb weniger Jahre aus der zweiten Liga in die Champions League. Mit seiner taktischen Disziplin und defensiven Stabilität könnte er der Wackel-Abwehr des HSV helfen. Die Frage ist nur, ob der Schweizer sich einen Job in der zweiten Liga antun will. Schließlich wird sein Name auch immer wieder bei Erstligisten gehandelt.

Ebenfalls dabei ist auch Stefan Kuntz (61), der zuletzt als türkischer Nationaltrainer tätig war und nach verpasster WM-Qualifikation seinen Stuhl räumen müsste. Zuvor war der ehemalige Bundesliga-Stürmer jahrelang beim DFB tätig und führte die U21 zu zwei EM-Titeln. Auf Vereinsebene sind seine Erfolge allerdings eher bescheiden. Seine letzte Tätigkeit liegt da schon 20 Jahre zurück - beim LR Ahlen in der zweiten Liga. Beim HSV ist er daher wohl raus, da sich die Bosse mehr Erfahrung wünschen.