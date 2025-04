Riesenfrust beim HSV nach Remis auf Schalke: Spieler geraten aneinander

HSV-Profi Jean-Luc Dompé (29, 2.v.r.) war nach dem Spiel mächtig geladen. Auch Keeper Daniel Heuer Fernandes (32) bekam einige deutliche Worte ab. © WITTERS

Exemplarisch dafür war das, was sich kurz nach dem Abpfiff im Spielerkreis abspielte: William Mikelbrencis (21) und Jean-Luc Dompé (29) gerieten heftig aneinander. Letzterer musste sogar daran gehindert werden, auf seinen Landsmann loszugehen.

Während die beiden Franzosen sich anschließend nicht zu dem Vorfall äußerten, verrieten ihre Mitspieler, dass sie sich wegen irgendeiner Aktion im Spiel in die Wolle bekommen hatten.

"Die beiden haben eine enge Verbindung, sind beste Kumpels eigentlich. Man ist halt ein bisschen emotionaler nach so einem Spiel. Wir waren alle nicht glücklich mit dem Ergebnis", wollte Jonas Meffert (30) die Szene nicht überbewerten.

Auch Trainer Merlin Polzin (34) spielte den Vorfall herunter: "Von außen betrachtet sieht es vielleicht so aus, dass da irgendwas zwischen uns steht. Aber Jean-Luc tut extrem viel für Willi. Irgendwie gehört so was auch dazu, wenn du hier so ein Spiel erlebst."