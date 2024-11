Schlafmützen der Liga! Warum bekommt der HSV diese Schwäche nicht in den Griff?

HSV-Trainer Steffen Baumgart (52) wirkte ratlos. © WITTERS

Vor allem seine Leistungsträger brachten das Team immer wieder in Bedrängnis. Die Rückkehrer Sebastian Schonlau (30) und Jonas Meffert (28) sollten eigentlich für Stabilität sorgen, hatten aber wie auch Miro Muheim (26) ihre Anteile an den Gegentreffern.

"Die individuellen Fehler kosten uns im Moment zu viel. Wir müssen in der Lage sein, Fehlerketten zu unterbinden. Das liegt in meiner Verantwortung", stellte Baumgart klar. "Solche Dinge wie von Meffert können passieren. Fehler werden gemacht. Aber es kann nicht sein, dass wir drei, vier Fehler hintereinander machen in 30 Sekunden."

Neben den zahlreichen haarsträubenden Aussetzern seiner Stammkräfte bereitet vor allem auch der Blick in die Statistik Sorge. In Braunschweig kassierte der HSV bereits das sechste Gegentor nach eigenem Ballverlust. Zum Vergleich: In der Vorsaison waren es am Ende insgesamt nur neun.

Zum anderen, und das wiegt viel mehr, sind die Rothosen die Schlafmützen der Liga! Nach Wiederanpfiff kassierten sie gegen Braunschweig die Gegentreffer zehn und elf zwischen der 45. und 65. Minute.