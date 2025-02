Setzt HSV-Trainer Polzin bei Preußen Münster wieder auf seinen Kapitän?

Der Hamburger SV tritt am Freitagabend bei Aufsteiger Preußen Münster an. Trainer Merlin Polzin könnte dabei wieder auf Kapitän Sebastian Schonlau setzen.

Von Robert Stoll

Hamburg - Flutlicht an! Der HSV tritt am Freitagabend (18.30 Uhr) bei Aufsteiger Preußen Münster an. Trainer Merlin Polzin (34) setzt dabei wohl wieder auf Kapitän Sebastian Schonlau (30).

HSV-Trainer Merlin Polzin (34) hofft auf die Rückkehr von Davie Selke (30). © Axel Heimken/dpa Der 30-Jährige war zuletzt außen vor und kam über die Rolle des Bankspielers nicht mehr hinaus. Die Gelbsperre von Daniel Elfadli (27) macht ein Startelf-Comeback Schonlaus aber möglich. "Wir werden das Abschlusstraining abwarten, aber die Chancen sind hoch, dass er spielt", gab sich Polzin noch diplomatisch. Der HSV-Coach sei aber zufrieden gewesen, wie sein Kapitän die veränderte Rolle angenommen hatte, schließlich stehe der Erfolg der Mannschaft über allem. "Er ist unser Kapitän und natürlich will er auch auf dem Feld stehen", erklärte der 34-Jährige, der in regelmäßigem Austausch mit dem Abwehrspieler stand. Neben Elfadli wird auch Neuzugang Aboubaka Soumahoro (19) am Freitag fehlen. Der 19-Jährige hatte in seiner ersten Einheit in der letzten Aktion etwas gespürt, so Polzin. HSV HSV-Zauberer Jean-Luc Dompé bringt selbst den Gegner zum Schwärmen Auch wenn er darüber hinaus noch nicht zu viel verraten wollte, scheint auch ein Einsatz von Davie Selke (30) im Bereich des Möglichen, auch wenn sich der 34-Jährige da nicht in die Karten blicken lassen wollte. "Die Maske hilft ihm, aber wir sind auch so gut aufgestellt", machte Polzin klar.

HSV-Trainer Merlin Polzin beschäftigt sich nicht mit der Vergangenheit