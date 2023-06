Sonny Kittel nach HSV-Abschied bei Nordrivale auf dem Zettel

"Ich habe permanent Kontakt zu Sonny, weil wir uns gut und lange kennen. Ich weiß, in welche Richtung er tendiert", unterstrich Leitl - neben dem Interesse aus der 2. Liga soll Kittel auch Angebote aus dem Ausland haben.

"Er ist jetzt erst mal weg und macht Urlaub. Wenn er wiederkommt, werden wir sprechen", verdeutlichte der 45-Jährige - und ergänzte: "Sonny ist natürlich ein herausragender Kicker. Da werden wir nicht die einzigen sein, die sich um so einen Spieler bemühen."

Nordrivale Hannover 96 buhlt um den 30-Jährigen, der ab kommenden Samstag (1. Juli) offiziell vereinslos ist. Stefan Leitl (45), Chefcoach der Niedersachsen , kündigte in der " BILD " Gespräche mit Kittel an.

So oder so, sein neuer Verein dürfte sich über eine echte Verstärkung freuen. "Seine Statistiken der letzten Jahre sind gut", betonte Leitl. In 140 Pflichtspielen für den HSV gelangen dem Rechtsfuß 36 Treffer und 40 Assists.