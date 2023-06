Sonny Kittel nimmt Abschied vom HSV und schießt gegen den Verein

Durch diese "Rückschläge" hätten sich "Zukunftsängste und Sorgen" entwickelt, so Kittel. "Deswegen war immer mein Ziel frühzeitig für mich und meine Familie Gewissheit zu haben, wie es weitergeht. Genau aus den genannten Gründen musste ich mich auch in den letzten Transferphasen mehr mit den vorhandenen Anfragen beschäftigen."

Denn wie Kittel in seinem Statement kritisiert, habe er jahrelang auf ein Angebot des Zweitligisten gewartet: "Ich habe schon vor knapp zwei Jahren den Verantwortlichen des Vereins deutlich signalisiert, dass ich mich sehr wohl im Verein und in Hamburg fühle und mir wünschen würde, länger zu bleiben", schreibt er.

Der Mittelfeldspieler stand vier Jahre lang für die Rothosen auf dem Platz. © Marcus Brandt/dpa

Nun räumt die Nummer 10 das Spielfeld. "Vier Jahre beim HSV sind nun zu Ende. 140 Spiele und ich habe es geliebt, in diesem Trikot Fußball spielen zu dürfen, jeden Morgen zum Training fahren zu können und die HSV-Klamotten tragen zu dürfen", nimmt der Ex-HSV-Profi Abschied. Er habe "bis zum letzten Tag versucht, sein Bestes zu geben".

Auch der HSV bestätigte den Abgang am Mittwoch. "Wir möchten uns bei Sonny für die vergangenen vier Jahre bedanken. Er ist und war sicherlich ein besonderer Spieler, der häufig den Unterschied gemacht hat - das sieht man alleine schon an seiner Quote", richtete HSV-Vorstand Jonas Boldt seinen Dank an Kittel.

Ein offensiver Mittelfeldspieler als Kittel-Ersatz dürfte mit dem Niederländer Immanuel Pherai (22) bereits in den Startlöchern stehen.