HSV: Wird Sonny Kittel am Ende vom Sorgenkind zum Aufstiegshelden?

HSV-Edeltechniker Sonny Kittel (30) war in den vergangenen sieben Spielen an sieben Toren beteiligt. Der 30-Jährige ist im Saison-Endspurt endlich wieder in Bestform. © Daniel Karmann/dpa

Mit zwei Treffern hatte der Edeltechniker am gestrigen Sonntag maßgeblichen Anteil am 5:1-Kantersieg gegen den SSV Jahn Regensburg. Es waren die Saisontore vier und fünf für den 30-Jährigen, die er allesamt seit Anfang April erzielt hat.

"Die Saison war nicht so leicht, aber das spielt auch meine ganze Karriere wieder, dass ich immer weiter gemacht und mich nicht hängen gelassen habe. Jetzt freue ich mich, dass ich der Mannschaft helfen kann", erklärte der Rechtsfuß nach Spielende am "Sky"-Mikrofon.

Tatsächlich hatte bis zur Länderspielpause Ende März nichts darauf hingedeutet, dass der hoch veranlagte Offensivakteur noch einmal eine besondere Rolle in dieser Saison spielen würde - in den ersten acht Partien 2023 kam er lediglich zu Kurzeinsätzen oder saß komplett auf der Bank.

In den vergangenen sieben Spielen stand der gebürtige Gieneßer aber immer in der Startelf und steuerte dabei abgesehen vom 0:2 in Kaiserslautern immer einen Scorerpunkt bei (fünf Tore/zwei Vorlagen). Gegen Regensburg waren es sogar zwei.

Anschließend resümierte er treffend: "In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass Regensburg auch kicken kann und auch Herz hat, aber insgesamt haben wir verdient gewonnen."