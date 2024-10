Teamkollegen adeln HSV-Keeper Matheo Raab: "Kann Weltklasse werden"

Keeper Matheo Raab (25) hielt den HSV mit zahlreichen starken Paraden gegen Fortuna Düsseldorf im Spiel. © WITTERS

Nach seinem dicken Patzer gegen Paderborn (2:2) hatte HSV-Trainer Steffen Baumgart (52) bereits vor der Partie beim Tabellenführer klargestellt, dass er auf Heuer Fernandes setzen wird. Keine leichte Situation für Raab, der sie dennoch annahm. Umso stärker dürfte seine Leistung vom Sonntag auch einzustufen sein.

"Sachen, die mir letzte Woche passiert sind, gehören auch dazu", spielte er seinen Patzer an. "Wichtig ist, wie man darauf reagiert. Ich bin bei mir geblieben, wie ich es die ganze Zeit mache." So komme dann eben auch solch eine Leistung wie gegen Düsseldorf zustande, in der er sein Team ein ums andere Mal vor einem Gegentor bewahrte.

Am Ende standen sechs Paraden in der Statistik. "Ich sehe ja immer im Training, was für ein super Torhüter er ist", sagte Noah Katterbach (23) angesprochen auf seinen Kollegen. "Wenn er das so weitermacht, kann er ein Weltklasse-Torhüter werden."

Auch Trainer Baumgart lobte seinen Schlussmann. "Fortuna hatte 20 starke Minuten, in denen wir auch auf einen sehr guten Keeper bauen konnten. Matheo hat eine überragende Leistung gebracht", erklärte der 52-Jährige. "Es freut mich, dass er bei sich bleibt, klar ist und seinen Job macht."