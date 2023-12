Trainingslager, Testspiele und Co.: So sieht der Winterfahrplan des HSV aus

Hamburg - Aktuell weilen die Profis des HSV noch mit individuellen Trainingsplänen im Urlaub, doch schon in der kommenden Woche geht es mit der Vorbereitung auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga los.

Der HSV startet am 2. Januar mit Leistungstests in die Rückrunden-Vorbereitung. Kurz darauf geht es ins Trainingslager nach Spanien. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Bereits am Dienstag und Mittwoch (2. und 3. Januar) stehen für die Akteure die obligatorischen Leistungstests im Volkspark an, ehe Mannschaft und Staff einen Tag später in Richtung Südspanien abheben.

Vom 4. bis 12. Januar geht es für die Hanseaten ins Trainingslager nach Sotogrande, wo die Hamburger wie in den vergangenen beiden Jahren im Hotel "SO" unterkommen werden.

Auf den Plätzen des ansässigen Polo-Klubs werden die Rothosen ihre Trainingseinheiten abhalten, zudem sind im Rahmen des Trainingslagers auch zwei Testspiele geplant.

So trifft der HSV am 7. Januar (Sonntag) auf den aktuellen niederländischen Tabellenführer PSV Eindhoven. Das Team von Ex-BVB-Coach Peter Bosz (60) ist zudem ins Achtelfinale der Champions League eingezogen - ein echter Gradmesser!

Gegner und Datum für den zweiten geplanten Test stehen noch nicht fest. Klar ist hingegen, dass die Elf von Coach Tim Walter (48) am 20. Januar (20.30 Uhr) mit dem Topspiel beim FC Schalke 04 in die Rückrunde startet.