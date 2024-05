Trotz 31 Toren in 56 Spielen! HSV-Youngster Sanne vor dem Abflug?

Oliver Sanne (20) steht beim Hamburger SV vor dem Abschied. © IMAGO / Oliver Ruhnke

Sanne unterschrieb im vergangenen Sommer zwar einen Profi-Vertrag bei den Rothosen, so richtig zum Zuge kam er aber nicht. Regional- statt zweiter Liga hieß es für ihn.

Dabei war die Hoffnung groß, als der 20-Jährige unter dem damaligen Trainer Tim Walter (48) mit den Profis ins Trainingslager reisen durfte, doch im Nachgang hatte der 48-Jährige keine große Verwendung für den Youngster.

Zwar konnte Sanne gleich bei seinem einminütigen Debüt bei der 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg treffen, in der Folge kam er aber nur zu einem weiteren Einsatz und neun Minuten Spielzeit.

Neu-Coach Steffen Baumgart (52) berief den gebürtigen Hamburger schließlich gar nicht mehr in den Spieltagskader. Dabei traf Sanne in der vierten Liga am laufenden Band und holte sich mit 24 Buden in 32 Begegnungen sogar die Torjäger-Kanone der Nord-Staffel.

Vieles deutet beim 20-Jährigen also auf einen Abschied in diesem Sommer hin. Bei einer Vertragslaufzeit bis 2026 wäre sogar eine Leihe zu einem Zweit- oder Drittligisten möglich. Entsprechende Anfragen sollen laut Bild vorliegen, unter anderem wohl auch von Aufsteiger Preußen Münster. Auch ein Wechsel in die Niederlande könnte eine Option für Sanne werden.