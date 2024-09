Trotz Doping-Sperre bis Ende 2026! HSV verlängert mit Mario Vuskovic

"Für mich selbst ist klar, dass dem bis 2025 laufenden Vertrag durch die bis 2026 verhängte Sperre die Grundlage entzogen ist", erklärte Vuskovic in einem Statement. "Der HSV hat mich in den vergangenen Jahren auf ganz unterschiedliche Weise unglaublich unterstützt. Auch deshalb stand es für mich nie zur Debatte, dass ich bei Verlängerung der Sperre auf vier Jahre meinen Vertrag aussitzen könnte."

Der Verein verzichtet zudem und nach rechtlicher Prüfung auf Regressansprüche oder Schadenersatzforderungen gegen Vuskovic. Dafür erhielt die Führungsebene die klare Zustimmung des Aufsichtsrats und der Gesellschafter.

Wie der Verein mitteilte, darf Vuskovic, Stand heute, ab Mitte September 2026 wieder ins Teamtraining einsteigen. Bis dahin wird er sich individuell fit halten. Aufgrund seiner Sperre darf er keinerlei Funktion beim HSV oder im Amateurfussball ausüben. Klar ist bislang nur, dass der 22-Jährige Hamburg treu bleiben wird.

"Ich möchte auf jeden Fall meinen Wohnsitz in Hamburg beibehalten, weil ich regelmäßig in der Hansestadt sein und mir natürlich auch die Spiele meiner Mannschaft im Stadion ansehen will", sagte er. Nach seiner Sperre will der Kroate mit neuer Stärke zurück auf den Platz kehren.