Videos zeigen brutalen Angriff von HSV-Hooligans auf friedliche Kölner Fans

Hamburg - Ausschreitungen schon Stunden vor dem Anpfiff: Am Samstagnachmittag sind Fans des HSV im Stadtteil St. Pauli auf Anhänger des 1. FC Köln losgegangen.

Fans des HSV und Anhänger des 1. FC Köln sind am Samstag in Hamburg aneinandergeraten. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot kommen. (Symbolfoto) © Montage: 5vision Media/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Die Polizei sprach in einer Mitteilung von mehr als 150 teils vermummten Angreifern. Dabei soll es sich um HSV-Fans gehandelt haben, die gegen 15.10 Uhr in der Friedrichstraße feiernde Gästefans an einem Lokal angegriffen haben.

Auf X kursieren mehrere Videos, die den Vorfall zeigen. Darin sind Gestalten in schwarzen Jacken, teils maskiert und teils mit blauen HSV-Schals vor den Gesichtern, zu sehen, die wahllos Menschen - darunter sind auch Frauen und Ältere – schlagen und treten. Anschließend flüchteten die Angreifer größtenteils in die Gerhardstraße.

Zahlreiche Kräfte der Bereitschaftspolizei eilten dorthin und konnten umgehend mehr als 400 HSV-Fans stellen. Die Beamten stellten die Personalien fest, zudem wurden erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt.

Bei dem Einsatz stellten die Polizisten diverse Beweismittel sicher. Darunter befinden sich mehr als 60 Vermummungsmaterialien und mutmaßliche Tatkleidung. Die Polizei erteilte den Personen Aufenthaltsverbote für das Vergnügungsviertel St. Pauli. Zu Festnahmen konnten keine Angaben gemacht werden.