HSV: Warum die beiden Tore gegen Hannover für Laszlo Benes so besonders waren

HSV-Profi Laszlo Benes (25) war gegen Hannover 96 mit zwei Treffern spielentscheidend und wurde von den Fans anschließend zum "Man of the Match" gewählt.

Beide Tore des 25-Jährigen waren zudem extrem wichtig für den Spielverlauf: Zunächst sorgte der Slowake in der 41. Minute - zum guten alten "psychologisch wichtigen Zeitpunkt" - für die 2:0-Halbzeitführung der Hanseaten.

Die Bude war dabei nicht nur wichtig, sondern auch verdammt schön anzusehen. Mit einem ganz feinen Lupfer überwand der Linksfuß 96-Keeper Ron-Robert Zieler (34), ließ sich anschließend vor der Nordkurve feiern.

Vielleicht noch bedeutender war aber das, was sich in der 61. Minute zutrug: Nach einem Foul an Moritz Heyer (27) im Strafraum übernahm der Nationalspieler Verantwortung und jagte die Kugel vom Punkt aus zum 3:1 in die Maschen.

"Das 3:1 durch 'Laci' war total wichtig. Danach war es ein anderes Spiel", erklärte Knipser Robert Glatzel (29) mit Blick auf die Szene, während der Torschütze selbst verdeutlichte: "Beim Elfmeter habe ich nicht viel überlegt, sondern die Ecke ausgesucht und reingeschossen."

Anschließend ließ der HSV nichts mehr anbrennen, legte sogar noch drei Treffer nach - für Benes war das Spiel aber auch aus einem anderen Grund besonders: "Ich freue mich über meine Tore, weil es meine ersten Heimtore waren und ich sie hier in unserem Stadion feiern konnte", so der Doppelpacker.