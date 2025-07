HSV-Sportvorstand kündigt eine Verlängerung und zwei Transfers an

Hamburg - Sportvorstand Stefan Kuntz (62) kündigte am Donnerstag an, dass die Vertragsverlängerung mit Aufstiegstrainer Merlin Polzin (34) und die Transfers von Yussuf Poulsen (31, RB Leipzig ) und Nicolas Capaldo (26, RB Salzburg) auf der Zielgeraden sind.

Mit Yussuf Poulsen (31) und RB Leipzig könnte in wenigen Tagen eine Einigung erzielt werden. © Elisa Schu/dpa

Damit scheint die Zeit von Davie Selke (30) beim HSV endgültig vorbei zu sein. Der Torschützenkönig der vergangenen Saison, dessen Vertrag in der Hansestadt am 30. Juni ausgelaufen ist, wurde zuletzt mit Vereinen aus der Türkei in Verbindung gebracht.

Offen ist auch der Verbleib von Ersatztorwart Matteo Raab (26), der zuletzt mit dem Bundesligarivalen Union Berlin Gespräche geführt hat.

Nach sieben Jahren in der 2. Bundesliga startet der HSV am 24. August bei Borussia Mönchengladbach in die neue Saison im deutschen Oberhaus. Schon am 29. August folgt das Stadtderby gegen den FC St. Pauli im heimischen Volksparkstadion.

Am dritten Spieltag sind die Hanseaten dann am 13. September bei Rekordmeister Bayern München zu Gast.