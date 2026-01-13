Zwei Stunden vor Anpfiff: HSV gegen Leverkusen spontan abgesagt

Hamburg - Das Heimspiel des Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr) ist zwei Stunden vor Anpfiff abgesagt worden.

Wegen Sicherheitsbedenken rund um das Stadiondach des Volksparks wurde das Spiel gegen Leverkusen spontan abgesagt. © WITTERS

Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilte, gäbe es spontane Sicherheitsbedenken rund um das Stadiondach.

Wegen wetterbedingte statische Risiken kann die Partie nicht wie geplant stattfinden.

Das Stadion wurde als Spielstätte gesperrt. Eine Neuansetzung der Partie soll laut DFL schnellst möglich erfolgen.






