Zwei Stunden vor Anpfiff: HSV gegen Leverkusen spontan abgesagt

Zwei Stunden vor Spielbeginn wird die Begegnung zwischen dem HSV und Bayer 04 Leverkusen abgesagt.

Von Alice Nägle

Hamburg - Das Heimspiel des Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr) ist zwei Stunden vor Anpfiff abgesagt worden.

Wegen Sicherheitsbedenken rund um das Stadiondach des Volksparks wurde das Spiel gegen Leverkusen spontan abgesagt.
Wegen Sicherheitsbedenken rund um das Stadiondach des Volksparks wurde das Spiel gegen Leverkusen spontan abgesagt.  © WITTERS

Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilte, gäbe es spontane Sicherheitsbedenken rund um das Stadiondach.

Wegen wetterbedingte statische Risiken kann die Partie nicht wie geplant stattfinden.

Das Stadion wurde als Spielstätte gesperrt. Eine Neuansetzung der Partie soll laut DFL schnellst möglich erfolgen.

Erfolgsunterschied wie Tag und Nacht? HSV trifft seit acht Jahren wieder auf Bayer Leverkusen
HSV - Hamburger SV Erfolgsunterschied wie Tag und Nacht? HSV trifft seit acht Jahren wieder auf Bayer Leverkusen

Mehr dazu in Kürze bei TAG24.


Titelfoto: WITTERS

Mehr zum Thema HSV - Hamburger SV: