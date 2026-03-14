HSV will gegen Köln etwas gutmachen: Jubiläumssieg für Trainer Polzin?

Hamburg/Köln - Das Duell der Aufsteiger: Am Samstag (18.30 Uhr) empfängt der HSV den 1. FC Köln zum Bundesliga-Topspiel im Volkspark. Vor allem für Coach Merlin Polzin (35) ist es eine ganz besondere Partie.

HSV-Coach Merlin Polzin (35, r.) wird am Samstag zum 50. Mal als Cheftrainer der Hanseaten im Einsatz sein. © Marcus Brandt/dpa

Der gebürtige Hamburger wird nach seiner Amtsübernahme im November 2024 gegen den Effzeh offiziell sein 50. Pflichtspiel als HSV-Cheftrainer bestreiten - zweifellos ein Meilenstein seiner noch jungen Karriere.

Eigentlich steht Polzin allerdings schon zum 51. Mal an der Seitenlinie der Rothosen: Bereits nach dem Aus von Tim Walter (50) im Februar 2024 hatte der 35-Jährige für ein Spiel interimsweise die Verantwortung, ehe Steffen Baumgart (54) übernahm.

Der ist inzwischen Chefcoach beim 1. FC Union Berlin und direkter Konkurrent der Hanseaten im Abstiegskampf. In diesem sieht es für die Hamburger angesichts von neun Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz gut aus - entschieden ist aber noch lange nichts!

Das Duell mit den Kölner ist zweifellos richtungsweisend: Mit einem Dreier könnte der HSV einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Und: Nach der 1:4-Hinspielpleite hat die Polzin-Elf gegen die Domstädter einiges gutzumachen.