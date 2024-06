7 Spiele in nur 4 Wochen: So sieht Lok Leipzigs Sommerfahrplan aus

Am kommenden Montag startet für Lok Leipzig wieder das Training. Fünf Tage später folgt bereits das erste Testspiel. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Am 17. Juni um 14 Uhr trifft sich die neu formierte Mannschaft der Probstheidaer erstmals zum Training im Bruno-Plache-Stadion.

Vom 8. bis 14. Juli geht es dann ins inzwischen traditionelle Sommertrainingslager nach Sternberg in Mecklenburg.

Zwischendurch und auch danach wird das Können der neuen Mannschaft fleißig auf die Probe gestellt. Sieben Testspiele hat Lok innerhalb von vier Wochen angesetzt. Fünf Begegnungen stehen bereits fest.

So sind die Leipziger am Samstag, 22. Juni, um 15 Uhr zu Gast beim Kreisligist SV Motor Zeitz. Einen Tag später, ebenfalls um 15 Uhr, geht es zum SV Jesewitz, ebenfalls aus der Kreisliga. Am Donnerstag, 27. Juni, trifft Lok dann auf Landesligst VfB Zwenkau (Start: 18 Uhr).

Kurz vor der Reise ins Trainingslager begrüßt die Loksche am 6. Juli Regionalligist Barockstadt Fulda (14 Uhr). Am 12. Juli geht es dann gegen den Hamburger SV II. Das Match findet um 16 Uhr in Sternberg statt.

Zwei weitere Testspiele sind bereits für den 17. und 19. Juli, jeweils um 19 Uhr geplant.