Alles ready für die neue Saison! Bruno-Plache-Stadion erstrahlt in neuem Glanz

Alles in Kürze

"Wir freuen uns wie Bolle auf euch, auf den neuen Platz und natürlich darauf, unsere Mannschaft zum ersten Mal in der neuen Saison im Bruno zu sehen", verkündet der Verein auf Facebook.

Genau pünktlich, denn am Freitagabend findet das erste Heimspiel der neuen Saison im Bruno-Plache-Stadion statt.

So wurden die finalen Pflasterarbeiten durchgeführt, der Bauschmutz entfernt und die Ecken mit Bannern behängt. Und auch die dekorative blau-gelbe Diesellok V22 konnte in den vergangenen Wochen von den Ultras Ü50 erfolgreich auf Vordermann gebracht werden.

Nach der Installation der Rasenheizung und der Verlegung des neuen Rollrasens erfolgte am Donnerstag noch der Feinschliff.

Während der Sommerpause wurde in der Spielstätte von Lok Leipzig gebuddelt und gewerkelt was das Zeug hielt .

Der 1. FC Lokomotive Leipzig empfängt am Freitag um 19 Uhr die Gegner von der VSG Altglienicke. Am ersten Spieltag endete der Liga-Auftakt der Lokschen in Zwickau mit einem 1:1-Remis.