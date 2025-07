Als Probespieler überzeugt: Lok Leipzig stellt Neuzugang vor

Leipzig - Wenige Stunden vor dem Saisonstart der Regionalliga Nordost hat Lok Leipzig den nächsten Neuzugang eingetütet: Probespieler Christoph Maier (25) erhält einen Vertrag und wurde am Donnerstag offiziell vorgestellt.

Alles in Kürze

Sein Ex-Verein schrieb daraufhin in einem Statement: "Der TSV Steinbach Haiger bedankt sich bei Christoph Maier für die gemeinsame Zeit, bedauert jedoch die Entscheidung, etwas Neues machen zu wollen und wünscht alles Gute für seine Zukunft."

Maier kommt mit der Erfahrung aus 125 Regionalliga -Partien und weiß, wie Aufstieg geht! 2023 schaffte er mit dem SSV Ulm die umjubelte Rückkehr in die 3. Liga , kam als Kaderspieler immerhin auf 11 Kurzeinsätze.

Loks Ex-Leihspieler Noel Eichinger (23) hat sich bei Drittligist Jahn Regensburg einen Stammplatz erarbeitet. Eine Rückkehr ist unwahrscheinlich. © Picture Point / Gabor Krieg

Maier pokerte hoch, spielte knapp zwei Wochen bei Lok vor und will mit dem Traditionsverein jetzt den nächsten Angriff auf die 3. Liga starten.

Geboren wurde der 25-Jährige in einer Gemeinde Landshuts (Bayern), erlernte bei der örtlichen SpVgg das Fußballspielen. Im Alter von 19 Jahren schaffte er erstmals bei Wacker Burghausen den Sprung in die 4. Liga, später zog es ihn zu Ulm und Steinbach.

Die Entscheider um Lok-Sportchef Toni Wachsmuth (38) überzeugte Maier spätestens von seinen Qualitäten, als er in der Generalprobe gegen den VFC Plauen den 1:1-Ausgleich besorgte.

"Chris hat im Trainingslager und im Testspiel gegen Plauen überzeugt und er wird uns mit seiner Variabilität eine weitere Option für unsere Offensive bieten", so Wachsmuth am Donnerstag.

Auf solche Distanzschüsse, wie den herrlichen Treffer aus gut 25 Metern, werden die Lok-Fans künftig häufiger hoffen. Schon am Samstag könnte Maier zum Auftakt beim FSV Zwickau (16 Uhr) dabei sein.

Die Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers bedeutet aber auch, dass die erträumte Rückkehr von Noel Eichinger (23) in weite Ferne rückt. Eichinger lief am Dienstag im Bayern-Pokal für Stammverein Jahn Regensburg von Beginn an auf.

Erstmeldung vom 23. Juli 20.29 Uhr, aktualisiert am 24. Juli 13.07 Uhr