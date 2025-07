Endspurt vor der neuen Regionalliga-Saison: Ultras Ü50 retten Lok vor dem Verfall

Leipzig - "Wir haben nun eine eigene LOK in unserem heiß geliebten Bruno!", jubelte im Januar 2016 der 1. FC Lokomotive Leipzig. Jetzt, fast zehn Jahre später, wird das Kapitel weitergeschrieben.

Alles in Kürze

Die Lokomotive hat ihre beste Zeit hinter sich. © Lutz Brose

Der Verein hatte von seinem damaligen Hauptsponsor, der Eisenbahngesellschaft Potsdam, zum 50. Geburtstag des Vereins eine Diesellok V22 geschenkt bekommen.

"Die Lokomotive wird für immer das altehrwürdige Bruno-Plache-Stadion zieren!", ließ Lok daraufhin verlauten. Tatsächlich war anfangs die Euphorie um die neue Loksche groß. Rund 200 Fans und Urgesteine wie Henning Frenzel (83), Manfred Geisler (84) oder Wolfram Löwe (80) ließen ihre Namen für 196,60 Euro auf der Eisenbahn aus DDR-Produktion verewigen.

Doch der Lack ist schon lange ab: Rost hatte sich angesetzt, Scheiben wurden zerschlagen. Nicht gerade die beste Visitenkarte für einen Verein, der in die Sphäre einer Profi-Liga will, zumal die Rostlaube gleich am Eingang des Stadions steht.

Das sahen wohl auch die Ultras Ü50 so und haben spontan die Patenschaft für das Wahrzeichen übernommen. Seit Freitag wird Rost geklopft, ein Glaser tauschte schon die kaputten Scheiben aus. Zum ersten Heimspiel am 1. August soll die Lok in neuem Glanz erstrahlen.