Aus dem Weg, hier kommt Lok Leipzigs neuer Rasen

Leipzig - Die Umbauarbeiten im Bruno-Plache-Stadion schreiten weiter voran. Nachdem in der vergangenen Woche die Erdarbeiten für die Installation der Rasenheizung abgeschlossen wurden, wird seit Montag neuer Rollrasen verlegt.

Alles in Kürze

Mit speziellen Maschinen wird der Rollrasen verlegt. © Elke Bahrdt

"Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran", teilte der 1. FC Lok Leipzig dazu mit.

Zwar hatte es mit dem Aufstieg in die 3. Liga nicht geklappt, an der Installation für die Heizung, die eine Voraussetzung für den dortigen Spielbetrieb gewesen wäre, hielt Lok dann aber doch fest. Auch, weil die Aufträge zu diesem Zeitpunkt schon längst vergeben waren.

Damit dem frischen Grün mehr Zeit zum Anwachsen gegeben werden kann, bat der Verein extra darum, das erste Spiel der kommenden Saison auswärts antreten zu dürfen. So treffen die Blau-Gelben am 26. Juli um 16 Uhr in der GGZ Arena auf den FSV Zwickau.

Nur ein paar Tage später, am 1. August, kommt dann aber die VSG Altglienicke ins Bruno. Bis dahin muss der Rasen ausreichend angewachsen sein, um den Belastungen eines Spiels standzuhalten.