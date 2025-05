Das müsste bei Chemie Leipzig alles schiefgehen, um auf Stadt-Rivale Lok angewiesen zu sein

Leipzig - Der starke Punkt beim FSV Zwickau (1:1) könnte am Ende noch ganz wichtig sein! Die BSG Chemie Leipzig hat sich den Klassenerhalt in der Regionalliga Nordost nach einer sehr schwierigen Saison fast gesichert. Am letzten Spieltag müsste nun ziemlich viel schieflaufen, dass man am Ende sogar Stadtrivale Lok Leipzig die Daumen drücken müsste.