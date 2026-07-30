Lok Leipzigs Wachsmuth nach erstem Regionalliga-Spieltag: "Hab keinen gesehen, der ..."

Leipzig - Neue Saison, neues Glück. Lok Leipzig möchte gerne zum dritten Mal in Folge Regionalliga-Meister werden, um endlich den Sprung in die 3. Liga zu schaffen. Die Konkurrenz ist allerdings stark, wie der erste Spieltag bewiesen hat. Angst haben muss Blau-Gelb aber nicht, wie Sportgeschäftsführer Toni Wachsmuth (39) im zweiten Teil des TAG24-Interviews sagt.

Lok Leipzigs Sportgeschäftsführer Toni Wachsmuth (39) hat den ersten Regionalliga-Spieltag mit großem Interesse verfolgt. © Picture Point/ Sven Sonntag

"Ich hab’ jetzt keine Mannschaft gesehen, wo ich sage, die werden alles auseinandernehmen, wenn sie so weitermachen. Man merkt, dass bei den Teams noch nicht alles zusammenlaufen kann, wenn sie teils neu zusammengestellt sind. Das ist auch bei uns so", sagt der 39-Jährige.

Die Loksche hatte ihren Auftakt am Freitag beim FSV Luckenwalde, gewann mit 3:1, hatte aber gerade in der Anfangsphase Schwierigkeiten.

Durch die frühe Ansetzung hatten die Leipziger am Wochenende Zeit, sich etwas auf anderen Plätzen umzuschauen. Trainer Torsten Ziegner (48) schaute sich das überraschende 2:1 des FSV Zwickau beim FC Carl Zeiss Jena an.

Wachsmuth war beim vermeintlichen Spitzenspiel FC Erzgebirge Aue gegen die stark aufgerüstete VSG Altglienicke (3:3). "Ich hab’ zwei Teams gesehen, die über ihre individuelle Qualität kommen. Es sind auf beiden Seiten Tore und Fehler passiert. Tendenziell hätte ich eher gedacht, dass Aue gewinnt. Aber es war auch klar zu erkennen, dass da bei beiden noch nicht alles funktioniert hat."

Etwas überraschend kam für den 39-Jährigen das 5:1 des 1. FC Magdeburg II - des nächsten Gegners von Lok Leipzig - gegen Tasmania Berlin. "Aber das lief auch extrem bitter mit den Toren innerhalb kurzer Zeit. Aber wie gesagt: Da merkt man, dass es bei den Mannschaften immernoch Kleinigkeiten gibt, die nicht funktionieren."